Bülent Ersoy’un 56 Yıllık Kariyerinde Edindiği Serveti Duyunca Küçük Dilinizi Yutabilirsiniz!

“Sefam Olsun”, “Ablan Kurban Olsun Sana” ve “Hani Bizim Sevdamız” gibi şarkılarla müzik tarihine geçen Diva, sadece sanat kariyeriyle değil, lüks yaşam tarzıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimleri arasında.

Bülent Ersoy’un aylar önce yaptığı “Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Bu kadar parayı kime bırakacağım?” açıklaması, aradan zaman geçse de hala konuşulmaya devam ediyor. İşte tam da bu sözler yeniden gündeme gelince, ünlü sanatçının servetiyle ilgili iddialar da sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.