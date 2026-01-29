onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bülent Ersoy’un 56 Yıllık Kariyerinde Edindiği Serveti Duyunca Küçük Dilinizi Yutabilirsiniz!

Bülent Ersoy’un 56 Yıllık Kariyerinde Edindiği Serveti Duyunca Küçük Dilinizi Yutabilirsiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.01.2026 - 14:54

“Param çok, harcayacak yer arıyorum” sözleriyle hafızalara kazınan Bülent Ersoy’un mal varlığı yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Diva’nın yıllara yayılan servetiyle ilgili ortaya atılan iddialar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki evler, işletmeler ve yatırımlar konuşulmaya başlandı. Devasa rakamları duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. 

Gelin birlikte bakalım:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin tartışmasız en güçlü isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, yıllardır hem sesi hem de sahne şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk müziğinin tartışmasız en güçlü isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, yıllardır hem sesi hem de sahne şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

“Sefam Olsun”, “Ablan Kurban Olsun Sana” ve “Hani Bizim Sevdamız” gibi şarkılarla müzik tarihine geçen Diva, sadece sanat kariyeriyle değil, lüks yaşam tarzıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimleri arasında.

Bülent Ersoy’un aylar önce yaptığı “Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Bu kadar parayı kime bırakacağım?” açıklaması, aradan zaman geçse de hala konuşulmaya devam ediyor. İşte tam da bu sözler yeniden gündeme gelince, ünlü sanatçının servetiyle ilgili iddialar da sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.

İddialara göre Bülent Ersoy’un yalnızca İstanbul’da 28 dairesi bulunuyor.

İddialara göre Bülent Ersoy’un yalnızca İstanbul’da 28 dairesi bulunuyor.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 4 adet ultra lüks villanın da Diva’ya ait olduğu öne sürülüyor. Bodrum, Antalya ve İzmir gibi gözde tatil bölgelerinde de yazlıkları olduğu konuşuluyor.

Servetin sadece gayrimenkulle sınırlı olmadığı da iddialar arasında. Bülent Ersoy’un nakit parası ve değerli mücevherlerinin toplam değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca Marmaris’te özel bir adasının bulunduğu, Fethiye’de bir akaryakıt istasyonuna ve İstanbul Fenerbahçe’de özel bir sauna işletmesine sahip olduğu da konuşulanlar arasında.

Ortaya atılan bu rakamlar ve yatırımlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu:

Ortaya atılan bu rakamlar ve yatırımlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın