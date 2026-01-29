onedio
Haberler
Magazin
Bülent Ersoy'dan Sahne Adıyla İlgili Yıllar Sonra Gelen Dikkat Çeken Sözler

Bülent Ersoy’dan Sahne Adıyla İlgili Yıllar Sonra Gelen Dikkat Çeken Sözler

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
29.01.2026 - 19:14

Arabeskin efsane ismi Bülent Ersoy, yıllar önce sahne adının değişmesiyle ilgili yaptığı esprili çıkışla magazin gündemine tekrar oturdu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ersoy, gerçek soyadının “Erkoç” iken sahne için “Ersoy” olarak değiştirilmesini esprili bir dille yorumladı. Gelin detaylara ve o anlara birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Magazin gündemi bu kez usta sanatçının yaptığı espriyle hareketlendi.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam “Yedi Kocalı Hürmüz Müzikali”ni izlemeye gitti. Müjdat Gezen’le birlikte eski bir anıyı gündeme getirdiler. Gerçek soyadının Erkoç olduğunu hatırlatan Ersoy, bu soyadını “fazla sert” bulduğu için Müjdat Gezen’in önerisiyle değiştirdiğini anlattı. O anları gülümseyerek aktaran sanatçı, “Biraz yumuşatalım dedik” sözlerinin ardından salondakileri güldüren esprisini yaptı. Ersoy, kahkahalar eşliğinde “Aslında ben zaten yumuşaktım” dedi.

Aynı zamanda Müjdat Gezen, dün heyecanlandıran bir haber de verdi. Yeni oyun Gırgıriye’de assolist rolü için uzun süren arayışlardan sonra Bülent Ersoy’a teklif götürdüğünü zor da olsa ikna ettiğini açıkladı.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
