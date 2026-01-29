Bülent Ersoy’dan Sahne Adıyla İlgili Yıllar Sonra Gelen Dikkat Çeken Sözler

Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam “Yedi Kocalı Hürmüz Müzikali”ni izlemeye gitti. Müjdat Gezen’le birlikte eski bir anıyı gündeme getirdiler. Gerçek soyadının Erkoç olduğunu hatırlatan Ersoy, bu soyadını “fazla sert” bulduğu için Müjdat Gezen’in önerisiyle değiştirdiğini anlattı. O anları gülümseyerek aktaran sanatçı, “Biraz yumuşatalım dedik” sözlerinin ardından salondakileri güldüren esprisini yaptı. Ersoy, kahkahalar eşliğinde “Aslında ben zaten yumuşaktım” dedi.

Aynı zamanda Müjdat Gezen, dün heyecanlandıran bir haber de verdi. Yeni oyun Gırgıriye’de assolist rolü için uzun süren arayışlardan sonra Bülent Ersoy’a teklif götürdüğünü zor da olsa ikna ettiğini açıkladı.