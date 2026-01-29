onedio
Yeni Tarkan Konserinde Bomba Bir İsmin Yer Alacağı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 15:08

Son birkaç haftadır ortalığı kasıp kavuran sahnelerinde birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Megastar Tarkan'ın yeni konserinde bomba bir ismin yer alacağı iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Tarkan 8 yıllık hasretimizi konsere gidebilen gidemeyen herkesi mest ederek bitirdi biliyorsunuz!

Yıllardır İstanbul'da konser vermeyen Tarkan, İstanbul konserlerine 19 Ocak'ta başlamıştı. 

O günden bu yana da gündemden de dillerden de bir an olsun düşmedi. Tek kişilik dev bir performans sergileyen, tek başına da herkesin aklını başından alan Tarkan, konserlerinde dostlarını ağırlamaya başlayınca olaylar iyice koptu!

Sahnesine ilk konuk ettiği isim Cem Yılmaz'dı.

Yakın arkadaş olduklarını bildiğimiz Cem Yılmaz ve Tarkan, o gece adeta döktürdü!

Herkese buram buram nostalji yaşatan ve eski Türkiye tadı veren geceden hemen sonra bir, hatta iki sürpriz daha geldi!

Bu sefer de Sibel Can ve Ata Demirer'in çıktığı sahnede bol bol göbek atıldı. Dostlar meclisine ayrı, bu kadar güzel olmalarına ayrı bayılmıştık.

Geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia ortaya atıldı!

Tarkan'ın 3 ve 4 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen konserlerinden birinde Diva Bülent Ersoy'un sahneye çıkacağı öne sürüldü. 

Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Bir Ben Bir Allah Biliyor şarkısını beraber söylediklerini bir düşünsenize... Şimdiden hayallere daldık!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
