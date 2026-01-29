Herkesi Silmeye Karar Veren Demet Akalın, 20 Ünlünün Üstünü Tekte Çizdi!

Spotify Wrapped sonuçları açıklandığından ve Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Blok3 seçildiğinden beri bir huzursuz biliyorsunuz.

Bulduğu her fırsatta Blok3'e laf sokan ve ödülü de Sefo'nun hak ettiğini söyleyen Demet Akalın, Blok3'ün üstüne yapışan 'bot iddialarına' tam destek veriyor. Bunun aksini söyleyen herkesi de hayatından çıkarmaya karar vermiş durumda...

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Murat Boz'un Blok3 hakkındaki bot iddialarına inanmadığını söylemesi ve destek vermesi üzerine anında Demet Akalın'dan tepki gelmişti. Demo, Murat'ı tekte silerken bir de laf sokmuştu.