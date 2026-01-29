onedio
Herkesi Silmeye Karar Veren Demet Akalın, 20 Ünlünün Üstünü Tekte Çizdi!

Lila Ceylan
29.01.2026 - 10:40

Son zamanlarda Blok3'e fena takılan Demet Akalın, ilk önce Blok3'e destek veren Bengü ve Murat Boz'u silmişti. Kafası iyice atan Demet Akalın, 20 ismi birden takipten çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaos kraliçesi Demet Akalın, son birkaç gündür büyük bir hareketlenme yaşıyor...

Spotify Wrapped sonuçları açıklandığından ve Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Blok3 seçildiğinden beri bir huzursuz biliyorsunuz. 

Bulduğu her fırsatta Blok3'e laf sokan ve ödülü de Sefo'nun hak ettiğini söyleyen Demet Akalın, Blok3'ün üstüne yapışan 'bot iddialarına' tam destek veriyor. Bunun aksini söyleyen herkesi de hayatından çıkarmaya karar vermiş durumda...

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Murat Boz'un Blok3 hakkındaki bot iddialarına inanmadığını söylemesi ve destek vermesi üzerine anında Demet Akalın'dan tepki gelmişti. Demo, Murat'ı tekte silerken bir de laf sokmuştu.

Kafası iyice atan Demet Akalın'dan olay bir hamle geldi. Demet Akalın, 20 kişiyi peş peşe takipten çıktı.

Bu temizliğin daha devamı gelecek gibi...

Sebebi gerekçesi neydi bilemiyoruz ama sizler için Demet'in müzik sektörü ve ünlüler dünyasından üstünü çizdiği isimleri şöyle bırakalım;

Soner Sarıkabadayı

Rober Hatemo

Hande Sarıoğlu

Sakiler

Emre Demir

İlhan Şen

Tekir

Deha Bilimlier

Ahmet İrem Kanan

Şebnem Özinal

Alara Koçibey

Ege Konakoğlu

Demet Türkmen

Gökhan Fikret Ökten

Alper Atakan

Asil Gök

Furkan Dede

Kadir Kurt

Lila Ceylan
