Elif Buse Doğan'dan Hayranlarının Yüreğini Ağzına Getiren Poz!

Elif Buse Doğan'dan Hayranlarının Yüreğini Ağzına Getiren Poz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 13:15

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozla yürekleri ağızlara getirdi. Doğan'ın radikal bir imaj değişikliğine gitti sanıldı, açıklama gecikmedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Elif Buse Doğan'ı ilk günden beri sesinin berraklığı, güçlü yorumculuğu ve modern dokunuşlarla harmanladığı halk müziği tavrıyla tanıyoruz.

Elif Buse Doğan’ı ilk günden beri sesinin berraklığı, güçlü yorumculuğu ve modern dokunuşlarla harmanladığı halk müziği tavrıyla tanıyoruz.

Genç yaşta geniş kitlelerin dikkatini çeken Doğan; hem cover çalışmaları hem de kendi şarkılarıyla kısa sürede sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı. 

'Samsak Döveci', 'Yandırdın Kalbimi' gibi parçalarla dijital platformlarda milyonlara ulaşan şarkıcı, sadece sesiyle değil zarif tarzı ve mesafeli özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Güzelliğiyle çok dikkat çekse de magazin gündeminde çok sık yer almayan Elif Buse Doğan, tam da bu gizemli duruşu sayesinde attığı her adımda daha çok konuşuluyor.

Bu sefer de sosyal medyada paylaştığı son pozla gündemde kendisi!

Bu sefer de sosyal medyada paylaştığı son pozla gündemde kendisi!

Son bir yıldır Hadise’den Hazal Kaya’ya, Hande Erçel’den birçok ünlü isme kadar uzanan “kızıl saç furyası” malum… Kimine çok yakıştırıldı, kimine ise hiç ama hiç olmadı.

Geçtiğimiz saatlerde Elif Buse Doğan da bu akıma katıldı zannetmiştik. Tam Hande Erçel modeli ve renginde bir kızıl saçla karşımıza çıkan Elif Buse Doğan, hayranları şaşırtırken ödünü de koparmıştı. 

Siyah saçlarıyla özdeşleşmiş olan şarkıcının bu radikal değişimi, “Saçını mı boyattı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Ancak genel olarak pek de sevilmeyen kızıl saçların sırrı birkaç saat önce çözüldü.

Ancak genel olarak pek de sevilmeyen kızıl saçların sırrı birkaç saat önce çözüldü.

Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, “Saçımı boyattığımı düşünmeniz beni üzer” diyerek aslında ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu net bir dille ifade etti. 

Kızıl saçların peruk olduğu ortaya çıkarken, Doğan siyah saçlarının aynen yerli yerinde durduğunu gösteren yeni bir poz da paylaştı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
