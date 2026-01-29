Elif Buse Doğan'dan Hayranlarının Yüreğini Ağzına Getiren Poz!

Son bir yıldır Hadise’den Hazal Kaya’ya, Hande Erçel’den birçok ünlü isme kadar uzanan “kızıl saç furyası” malum… Kimine çok yakıştırıldı, kimine ise hiç ama hiç olmadı.

Geçtiğimiz saatlerde Elif Buse Doğan da bu akıma katıldı zannetmiştik. Tam Hande Erçel modeli ve renginde bir kızıl saçla karşımıza çıkan Elif Buse Doğan, hayranları şaşırtırken ödünü de koparmıştı.

Siyah saçlarıyla özdeşleşmiş olan şarkıcının bu radikal değişimi, “Saçını mı boyattı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.