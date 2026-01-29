onedio
Celil Nalçakan'dan 14 Yaşında Vefat Eden Köpeğine Dokunaklı Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 12:38

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 14 yaşındaki can dostunu geçtiğimiz saatlerde kaybetti. Nalçakan'ın patili kızına dokunaklı veda mesajı evcil hayvan sahibi olan herkesi gözyaşlarına boğdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır hayat verdiği karakterle gönüllerde taht kuran Celil Nalçakan'ı mutlaka tanırsınız.

Sıla dizisiyle kariyerine 2006 yılında başlayan Celil Nalçakan, Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği ve Bitmeyen Şarkı gibi birçok projeyle adını duyurmuştu. Asıl çıkışını ise Poyraz Karayel'deki Zülfikar karakteriyle yapmıştı. 

En son Sustalı Ceylan'da izlediğimiz şimdilerde ise Rüya Gibi isimli dizide rol alan Celil Nalçakan, geçtiğimiz günlerde yaptığı İlker Kaleli itirafıyla gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Celil Nalçakan bu sefer acı bir haberle gündeme geldi; 14 yaşındaki can dostunu kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Mesajıyla evcil hayvanı olanların yüreğini dağlayan Celil Nalçakan, oldukça dokunaklı bir son mektup bıraktı.

Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun…  

Dün gece, yanıma yattın oysa… 01:29 da su içmeye kalkıtım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın… 12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. 

Üşümezsin dimi? Kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni örttüm çünkü üstüne… 

Yakında kavuşuruz kızım. Ben gelene kadar, ordaki arkadaşlarını şımarıklığınla üzme, Helikopter kuyruğunu sevdiğim evladım… Kalan ömrümde seni özleyeceğim kadar, sen de gittiğin yerde kavuşmamaızı beklerken babanı özle.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
