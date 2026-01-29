Celil Nalçakan'dan 14 Yaşında Vefat Eden Köpeğine Dokunaklı Veda

Mesajıyla evcil hayvanı olanların yüreğini dağlayan Celil Nalçakan, oldukça dokunaklı bir son mektup bıraktı.

Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun…

Dün gece, yanıma yattın oysa… 01:29 da su içmeye kalkıtım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın… 12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum.

Üşümezsin dimi? Kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni örttüm çünkü üstüne…

Yakında kavuşuruz kızım. Ben gelene kadar, ordaki arkadaşlarını şımarıklığınla üzme, Helikopter kuyruğunu sevdiğim evladım… Kalan ömrümde seni özleyeceğim kadar, sen de gittiğin yerde kavuşmamaızı beklerken babanı özle.