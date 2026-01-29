Celil Nalçakan'dan 14 Yaşında Vefat Eden Köpeğine Dokunaklı Veda
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 14 yaşındaki can dostunu geçtiğimiz saatlerde kaybetti. Nalçakan'ın patili kızına dokunaklı veda mesajı evcil hayvan sahibi olan herkesi gözyaşlarına boğdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun yıllardır hayat verdiği karakterle gönüllerde taht kuran Celil Nalçakan'ı mutlaka tanırsınız.
Celil Nalçakan bu sefer acı bir haberle gündeme geldi; 14 yaşındaki can dostunu kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
