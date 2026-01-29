İlk Kez Açıkladı: Survivor'dan Elenen Dilan Çıtak, ABD'ye mi Yerleşti?

Yarışmaya ilk gününden itibaren iddialı, sert ve dominant bir profil çizerek giren Çıtak, ada şartlarında da güçlü duruşuyla dikkat çekti. Ancak beklentilerin aksine Survivor macerası uzun soluklu olmadı ve ilk haftalarda adaya veda eden isimlerden biri oldu.

Vedasının ardından herkes onun Türkiye’ye dönmesini beklerken, ortadan kaybolması yeni iddiaları beraberinde getirmişti.

Survivor sonrası Dilan Çıtak’ın Amerika’ya, özellikle de Miami’ye yerleştiği ve ülkeyi terk ettiği iddiaları kısa sürede magazin gündemine oturdu. Uzun süre ses seda çıkmayınca bu söylentiler neredeyse doğru kabul edildi.