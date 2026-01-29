İlk Kez Açıkladı: Survivor'dan Elenen Dilan Çıtak, ABD'ye mi Yerleşti?
Survivor'dan elenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın ABD, Miami'ye yerleştiği iddia edilmişti. Çıtak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Dilan Çıtak’ı ilk kez, İbrahim Tatlıses’in yıllar sonra kabul ettiği kızı olarak tanımıştık.
Şarkıcılık kariyeriyle tanıdığımız Dilan Çıtak, bu sezon Survivor kadrosuna dahil olan isimlerden oldu.
Geçtiğimiz saatlerde sessizliğini bozan Dilan Çıtak'tan konuya dair ilk açıklama geldi.
