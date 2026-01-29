onedio
İlk Kez Açıkladı: Survivor'dan Elenen Dilan Çıtak, ABD'ye mi Yerleşti?

İlk Kez Açıkladı: Survivor'dan Elenen Dilan Çıtak, ABD'ye mi Yerleşti?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 11:29

Survivor'dan elenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın ABD, Miami'ye yerleştiği iddia edilmişti. Çıtak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Dilan Çıtak’ı ilk kez, İbrahim Tatlıses’in yıllar sonra kabul ettiği kızı olarak tanımıştık.

Başlarda baba–kız arasında kurulan bağ, verilen röportajlar ve “her şey yoluna girdi” havası magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. 

Ancak bu tablo uzun sürmedi. İkilinin ilişkisi kısa süre içinde sorun üstüne sorun yaşamaya başladı; karşılıklı açıklamalar, sitemler ve hatta davalara kadar uzanan bir süreç yaşandı. En son yaşanan gelişmelerle birlikte bu bağın, en azından uzun bir süre geri dönülmemek üzere koptuğu konuşuluyordu.

Şarkıcılık kariyeriyle tanıdığımız Dilan Çıtak, bu sezon Survivor kadrosuna dahil olan isimlerden oldu.

Yarışmaya ilk gününden itibaren iddialı, sert ve dominant bir profil çizerek giren Çıtak, ada şartlarında da güçlü duruşuyla dikkat çekti. Ancak beklentilerin aksine Survivor macerası uzun soluklu olmadı ve ilk haftalarda adaya veda eden isimlerden biri oldu. 

Vedasının ardından herkes onun Türkiye’ye dönmesini beklerken, ortadan kaybolması yeni iddiaları beraberinde getirmişti. 

Survivor sonrası Dilan Çıtak’ın Amerika’ya, özellikle de Miami’ye yerleştiği ve ülkeyi terk ettiği iddiaları kısa sürede magazin gündemine oturdu. Uzun süre ses seda çıkmayınca bu söylentiler neredeyse doğru kabul edildi.

Geçtiğimiz saatlerde sessizliğini bozan Dilan Çıtak'tan konuya dair ilk açıklama geldi.

Miami’ye yerleşmediğini belirten Dilan Çıtak, Dominik–Miami arası kısa mesafeye dikkat çekerek Survivor sonrası kısa bir tatil ve konser programı nedeniyle Amerika’da bulunduğunu söyledi. 

Ailesini, eşini ve yakın arkadaşlarını çok özlediğini vurgulayan Çıtak, son konserinin ardından 3 Şubat’ta Türkiye’ye döneceğini de özellikle belirtti.

Yorum Yazın