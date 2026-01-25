onedio
Celil Nalçakan'dan Poyraz Karayel'deki Rol Arkadaşı İlker Kaleli'yle İlgili Şok İtiraf!

Lila Ceylan
25.01.2026 - 21:16

İzzet Çapa'ya konuk olan Celil Nalçakan, Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı, aynı zamanda da dizinin başrolü olan İlker Kaleli hakkında şok bir itirafta bulundu. 

Hiç beklemediğimiz bu açıklama, bizim dizilerde gördüğümüzün arkasında bambaşka dinamikler olduğunu bir kez daha kanıtladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2015 yılında damga vuran Poyraz Karayel'i unutmak ne mümkün!

7 Ocak 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Poyraz Karayel, 1 Mart 2017'de final yapmıştı. 

Yayın hayatına başladıktan haftalar sonra fenomen haline gelen dizinin başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi isimler yer alıyordu. Dizideki Poyraz -- Ayşegül aşkı gerçeğe dönüşünce dizi iyice sükse yapmıştı. Uzunca bir süre İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun aşkını ve dizinin yürek dağlayan finalini konuşmuştuk.

O kadar ki İlker Kaleli'nin inanılmaz parlamasına vesile olan Poyraz Karayel karakteri hala daha üstüne yapışmış durumda... Dizide bu üçlü dışında birçok usta isim de bulunuyordu.

Zülfikar'ı canlandıran Celil Nalçakan da onlardan biriydi.

Poyraz Karayel'in sağ kollarından biri olan Zülfikar'a hayat veren Celil Nalçakan, geçtiğimiz günlerde İzzet Çapa'nın YouTube programına konuk oldu. 

Poyraz Karayel hakkında ilk kez detaylı konuşan Celil Nalçakan'dan bugüne dek hiç duymadığımız, tahmin de edemeceğimiz şok bir itiraf gedli!

Nalçakan, İlker Kaleli'yi hiç sevmediğini, İlker Kaleli'nin de kendisini sevmediğini söyleyerek Poyraz Karayel izleyicisini büyük afallattı.

