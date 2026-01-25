Celil Nalçakan'dan Poyraz Karayel'deki Rol Arkadaşı İlker Kaleli'yle İlgili Şok İtiraf!
İzzet Çapa'ya konuk olan Celil Nalçakan, Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı, aynı zamanda da dizinin başrolü olan İlker Kaleli hakkında şok bir itirafta bulundu.
Hiç beklemediğimiz bu açıklama, bizim dizilerde gördüğümüzün arkasında bambaşka dinamikler olduğunu bir kez daha kanıtladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2015 yılında damga vuran Poyraz Karayel'i unutmak ne mümkün!
Zülfikar'ı canlandıran Celil Nalçakan da onlardan biriydi.
Nalçakan, İlker Kaleli'yi hiç sevmediğini, İlker Kaleli'nin de kendisini sevmediğini söyleyerek Poyraz Karayel izleyicisini büyük afallattı.
