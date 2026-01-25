onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serenay Sarıkaya, Paris'te Hande Erçel'in Kombinin Aynısını Yapınca X Karıştı!

Serenay Sarıkaya, Paris'te Hande Erçel'in Kombinin Aynısını Yapınca X Karıştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.01.2026 - 18:18

Serenay Sarıkaya'nın peş peşe yaptığı son paylaşımların Hande Erçel'le aynı oluşu X'i karıştırdı. Bir de üstüne aynı kombin eklenince 'Kopyalama' iddiası timeline'ı fena alevlendirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onlar Türkiye'nin en güzel ve en popüler kadınları!

Onlar Türkiye'nin en güzel ve en popüler kadınları!

Kariyerlerine hemen hemen aynı zamanlarda başlayan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, şimdilerin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. 

Ne zaman yeni bir projede yer alsalar en ince detayına kadar konuştuğumuz, yalnızca kariyer başarılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatları ve kusursuz güzellikleriyle katıldıkları etkinliklerle konuştuğumuz ikilinin yıllardır birbirini kopyaladığına inanılıyor. 

Handeciler Hande Erçel'i tutarken, Serenaycılar ise Serenay Sarıkaya'nın yanında yer alıyor; ve bu iki fan kitlesi bu şahane ikiliyi her seferinde büyük bir rekabete sokuyor.

Bugün de yine tam olarak o günlerden birindeyiz. Bu sefer paylaşımlar peş peşe üstelik!

Bugün de yine tam olarak o günlerden birindeyiz. Bu sefer paylaşımlar peş peşe üstelik!

Geçtiğimiz günlerde Paris'e uçan Serenay Sarıkaya, Paris paylaşımlarına hızlı başladı. 

Dikkat çeken ilk detay ise Hande Erçel'in Paris'ten paylaştığı rujlu videonun hemen hemen aynısını aynı restorandan paylaşması oldu. Bu, 'kopya' iddialarının yeniden fitillenmesine sebep olan ilk hadiseydi.

Fakat bu kadarla kalmadı. Serenay Sarıkaya, Paris'ten paylaştığı ayna selfie'sinde de Hande Erçel'in yakın zamanda giydiği eteğin aynısını giydi.

Fakat bu kadarla kalmadı. Serenay Sarıkaya, Paris'ten paylaştığı ayna selfie'sinde de Hande Erçel'in yakın zamanda giydiği eteğin aynısını giydi.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın