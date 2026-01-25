Serenay Sarıkaya, Paris'te Hande Erçel'in Kombinin Aynısını Yapınca X Karıştı!

Kariyerlerine hemen hemen aynı zamanlarda başlayan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, şimdilerin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Ne zaman yeni bir projede yer alsalar en ince detayına kadar konuştuğumuz, yalnızca kariyer başarılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatları ve kusursuz güzellikleriyle katıldıkları etkinliklerle konuştuğumuz ikilinin yıllardır birbirini kopyaladığına inanılıyor.

Handeciler Hande Erçel'i tutarken, Serenaycılar ise Serenay Sarıkaya'nın yanında yer alıyor; ve bu iki fan kitlesi bu şahane ikiliyi her seferinde büyük bir rekabete sokuyor.