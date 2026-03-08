Ailesi ya da Çevresi Sebebiyle Potansiyelini Gerçekleştirememiş Kadın Dizi Karakterleri
Aile baskısı, gelenekler, sınıfsal engeller ya da çevrenin beklentileri… Bazı kadın karakterler var ki zekaları, yetenekleri ve potansiyelleri apaçık ortada olmasına rağmen yaşadıkları ortam yüzünden kendi hayatlarının başrolü olamıyorlar. Yerli ve yabancı dizilerden bu temayı çok iyi yansıtan bazı kadın karakterleri sizler için derledik.
Sansa Stark - Game of Thrones
Feriha Yılmaz - Adını Feriha Koydum
Nursema Ünal - Kızılcık Şerbeti
Rue Bennett - Euphoria
Seyran Korhan - Yalı Çapkını
Bahar Özden - Bahar
Nalan Yılmaz - Camdaki Kız
