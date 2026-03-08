MART
Ailesi ya da Çevresi Sebebiyle Potansiyelini Gerçekleştirememiş Kadın Dizi Karakterleri

8 Mart yerli dizi dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
08.03.2026 - 08:01

Aile baskısı, gelenekler, sınıfsal engeller ya da çevrenin beklentileri… Bazı kadın karakterler var ki zekaları, yetenekleri ve potansiyelleri apaçık ortada olmasına rağmen yaşadıkları ortam yüzünden kendi hayatlarının başrolü olamıyorlar. Yerli ve yabancı dizilerden bu temayı çok iyi yansıtan bazı kadın karakterleri sizler için derledik.

Sansa Stark - Game of Thrones

Sansa Stark - Game of Thrones

Sansa genç yaşta entrika ve iktidar oyunlarının içine atılır. Ailesinin politik kaderi ve çevresindeki acımasız güç mücadeleleri yüzünden uzun süre kendi hayatını kontrol edemez.

Feriha Yılmaz - Adını Feriha Koydum

Feriha Yılmaz - Adını Feriha Koydum

Feriha zeki ve hırslı bir genç kadındır. Ancak ailesinin sınıfsal konumu, maddi imkansızlıklar ve toplum baskısı yüzünden kimliğini gizlemek zorunda kalır. Bu durum hem ilişkilerini hem de hayallerini sürekli çıkmaza sokar.

Nursema Ünal - Kızılcık Şerbeti

Nursema Ünal - Kızılcık Şerbeti

Nursema, ailesinin katı ve geleneksel yapısı nedeniyle kendi hayatına dair kararları özgürce veremez. Eğitimli ve güçlü bir karakter olmasına rağmen ailesinin beklentileri onun hayatını belirler.

Rue Bennett - Euphoria

Rue Bennett - Euphoria

Rue zeki ve derin bir iç dünyaya sahip olmasına rağmen bağımlılık, travmalar ve çevresindeki kaotik ilişkiler nedeniyle potansiyelini kullanmakta zorlanır.

Seyran Korhan - Yalı Çapkını

Seyran Korhan - Yalı Çapkını

Seyran aslında güçlü ve zeki bir karakterdir. Fakat ailesinin kararları ve zorla yapılan evlilik, onun kendi hayatını kurma ihtimalini sürekli kısıtlar.

Bahar Özden - Bahar

Bahar Özden - Bahar

Bahar, tıp eğitimi almış ve başarılı olabilecek bir kadındır. Ancak yıllarca ailesi ve evliliği için kendi kariyerini ikinci plana atmak zorunda kalır. Hayatının büyük bölümünde başkalarının ihtiyaçları onun hayallerinin önüne geçer.

Nalan Yılmaz - Camdaki Kız

Nalan Yılmaz - Camdaki Kız

Aşırı kontrolcü bir anneyle büyüyen Nalan’ın hayatı çocukluktan itibaren baskı altında şekillenir. Bu durum onun kendi kararlarını vermesini uzun süre engeller.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
