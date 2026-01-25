15 Yıl Sonra Zehra İçin Tüm Laflarını Yutan Hülya Avşar ve Tarkan Arasında Ne Yaşanmıştı?

7 yıllık uzun bir aranın ardından İstanbul seyircisiyle buluşmak üzere bir dizi konser veren Tarkan, İstanbul konserlerini hemen hemen yarılamış durumda!

Açıklandığı günden bu yana biletler öyle bir yok satıyor ve anında tükeniyor ki Tarkan bu geri dönüşe özel Şubat ayı için de yeni konser takvimini açıkladı, mutlaka denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde sahnesine Cem Yılmaz'ı da konuk eden Tarkan günlerce manşetlerde kalmış, olayın etkisinden kurtulunamamıştı.

Geçtiğimiz gece gerçekleşen Tarkan konserinde en az Cem Yılmaz meselesi kadar çok konuşulacak bir olay daha yaşandı; Tarkan ve Hülya Avşar'ın 15 yıllık küslüğü bitti!

15 yıldır asla birbiriyle konuşmayan, yan yana da gelmeyen ikili Zehra Çilingiroğlu vesilesiyle barıştı. Zehra bilet bulamayınca Tarkan'ın bizzat kendisini aradığını söyleyen Hülya Avşar, 'Beni utandırdı, özel olarak ilgilendi' ifadelerini kullanmış, Zehra için de Tarkan'a söylediği tüm o büyük lafları yutmuştu.