15 Yıl Sonra Zehra İçin Tüm Laflarını Yutan Hülya Avşar ve Tarkan Arasında Ne Yaşanmıştı?

15 Yıl Sonra Zehra İçin Tüm Laflarını Yutan Hülya Avşar ve Tarkan Arasında Ne Yaşanmıştı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
25.01.2026 - 20:14

Tarkan konseri, Hülya Avşar ve Tarkan'ın 15 yıllık küslüğünün sona ermesine vesile olmuştu. Bu barışın ardında ise Zehra Çilingiroğlu'nun isteği vardı. Peki, Zehra için Tarkan'a söylediği tüm büyük lafları yutan Hülya Avşar'ı çıldırtan şey neydi?

Tarkan ve Hülya Avşar arasında ne yaşanmıştı ve 15 yıl küs kalmalarına sebep oldu? 

Buyurun, geçmişe beraber ışınlanıp detayları beraber inceleyelim.

Tarkan'ın İstanbullularla yıllar sonra gerçekleşen buluşmaları hep bir olaylı geçti biliyorsunuz!

Tarkan'ın İstanbullularla yıllar sonra gerçekleşen buluşmaları hep bir olaylı geçti biliyorsunuz!

7 yıllık uzun bir aranın ardından İstanbul seyircisiyle buluşmak üzere bir dizi konser veren Tarkan, İstanbul konserlerini hemen hemen yarılamış durumda!

Açıklandığı günden bu yana biletler öyle bir yok satıyor ve anında tükeniyor ki Tarkan bu geri dönüşe özel Şubat ayı için de yeni konser takvimini açıkladı, mutlaka denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde sahnesine Cem Yılmaz'ı da konuk eden Tarkan günlerce manşetlerde kalmış, olayın etkisinden kurtulunamamıştı. 

Geçtiğimiz gece gerçekleşen Tarkan konserinde en az Cem Yılmaz meselesi kadar çok konuşulacak bir olay daha yaşandı; Tarkan ve Hülya Avşar'ın 15 yıllık küslüğü bitti!

15 yıldır asla birbiriyle konuşmayan, yan yana da gelmeyen ikili Zehra Çilingiroğlu vesilesiyle barıştı. Zehra bilet bulamayınca Tarkan'ın bizzat kendisini aradığını söyleyen Hülya Avşar, 'Beni utandırdı, özel olarak ilgilendi' ifadelerini kullanmış, Zehra için de Tarkan'a söylediği tüm o büyük lafları yutmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat Hülya Avşar'ın şimdi "utanmasına" sebep olan mesele neydi merak konusu oldu tabii. Biz de şöyle bir geçmişe ışınlanıp eski defterleri açalım dedik...

Fakat Hülya Avşar'ın şimdi "utanmasına" sebep olan mesele neydi merak konusu oldu tabii. Biz de şöyle bir geçmişe ışınlanıp eski defterleri açalım dedik...

Hazırsanız başlıyoruz!

Şimdi ülkemizin Megastar'ı olan Tarkan, 1992'nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i piyasaya sürdüğünde ve albümdeki 'Kıl Oldum Abi' şarkısıyla çıkış yaptığında henüz sektörün genç delikanlısıydı. 

Kendisinde büyük bir ışık olduğu daha ilk günden belli olmuştu ama sektör, daha doğrusu sektördeki bazı isimler Tarkan'a 'daha çok yolu var' gözüyle bakıyordu. Hoş, Tarkan'ın patlaması ve ülkenin en kıymetlilerinden ilan edilmesi yalnızca birkaç ayını almıştı.

Tam da bu süreçte, eskiden program sunan Hülya Avşar, Tarkan'ı konuk etmiş, her zamanki flörtöz tavırlarını sergilerken o 'çömez' havasını da hissettirmişti.

Hülya Avşar'a hiç takılmayan Tarkan, Avşar kızını sarıp sarmalamış, o dönem manşetlere "romantik anlar" olarak yansıyan olay dostluklarının başlangıcı olmuştu.

Hülya Avşar'a hiç takılmayan Tarkan, Avşar kızını sarıp sarmalamış, o dönem manşetlere "romantik anlar" olarak yansıyan olay dostluklarının başlangıcı olmuştu.

Yıllar içerisinde gayet de şeker, ara sıra Hülya Avşar tarzında flörtlü, bol iltifatlı bir arkadaşlıkları oldu. Birbirlerine destek olan ikilinin bir anda yıllar boyu sürecek bir küslük dönemine girmesinin sebebi Hülya Avşar'ın büyük tepkisiydi. 

2011 yılında düzenlenen Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde yaşananlar Hülya Avşar'ın birdenbire bambaşka bir tavra bürünmesiyle sonuçlandı. 

O gece ödülünü almaya gelemeyen Tarkan, Hülya Avşar'ın sinirlerini pek bir bozmuştu.

"Bir metre boyunda sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesine ne gerek var yani? Dangalak!" çıkışında bulunan Hülya Avşar, Tarkan'a çok yüklenmişti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
