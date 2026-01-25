Zehra Çilingiroğlu'nun Megastar Hayranlığı Hülya Avşar ile Tarkan’ı Yıllar Sonra Barıştırdı!

İkilinin arasının açılması 2011 yılına dayanıyordu. Hülya Avşar, Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde ödül almaya gelmeyen Tarkan’a çok sert sözlerle yüklenmişti. O dönem Avşar, Megastar için, “Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular onu? Allah’ın bir metrelik adamı. Sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesin. Böyle bir hakkı yok. Ben kalkıp ona jest yapıyorsam gelip ödülünü alacak. Saygısız!” sözleriyle adeta yaylım ateşi açmıştı.

Bu açıklamalardan sonra ikilinin arası yıllarca düzelmemiş, bir daha da yan yana gelmemişlerdi.