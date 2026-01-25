Zehra Çilingiroğlu'nun Megastar Hayranlığı Hülya Avşar ile Tarkan’ı Yıllar Sonra Barıştırdı!
Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Megastar Tarkan’ın konser serisi, sadece müzik dünyasında değil, magazin gündeminde de yıllardır konuşulan bir küslüğün sona ermesiyle yankı buldu. Hülya Avşar ile Tarkan arasında yıllardır süren soğukluk, beklenmedik bir jestle sona erdi. Zehra Çilingiroğlu'nun Megastar hayranlığı Avşar ile Tarkan'ın barışmasına yaradı.
Gelin anlatıyoruz 👇
Kaynak: Gazete Magazin
Tarkan’ın konserine gidenler arasında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun da yer alması kırgınlığın kapanmasına vesile oldu.
Aradan geçen yılların ardından Hülya Avşar, kızı Zehra için Tarkan’ın konserine bilet bulamayınca doğrudan Megastar’ı aradı.
Yaşananları anlatan Hülya Avşar, Tarkan’ın bu davranışı karşısında çok duygulandığını gizlemedi:
