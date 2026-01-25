onedio
Zehra Çilingiroğlu'nun Megastar Hayranlığı Hülya Avşar ile Tarkan’ı Yıllar Sonra Barıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 15:54

Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Megastar Tarkan’ın konser serisi, sadece müzik dünyasında değil, magazin gündeminde de yıllardır konuşulan bir küslüğün sona ermesiyle yankı buldu. Hülya Avşar ile Tarkan arasında yıllardır süren soğukluk, beklenmedik bir jestle sona erdi. Zehra Çilingiroğlu'nun Megastar hayranlığı Avşar ile Tarkan'ın barışmasına yaradı.

Gelin anlatıyoruz 👇

Kaynak: Gazete Magazin

Tarkan’ın konserine gidenler arasında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun da yer alması kırgınlığın kapanmasına vesile oldu.

İkilinin arasının açılması 2011 yılına dayanıyordu. Hülya Avşar, Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde ödül almaya gelmeyen Tarkan’a çok sert sözlerle yüklenmişti. O dönem Avşar, Megastar için, “Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular onu? Allah’ın bir metrelik adamı. Sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesin. Böyle bir hakkı yok. Ben kalkıp ona jest yapıyorsam gelip ödülünü alacak. Saygısız!” sözleriyle adeta yaylım ateşi açmıştı. 

Bu açıklamalardan sonra ikilinin arası yıllarca düzelmemiş, bir daha da yan yana gelmemişlerdi.

Aradan geçen yılların ardından Hülya Avşar, kızı Zehra için Tarkan’ın konserine bilet bulamayınca doğrudan Megastar’ı aradı.

Konser biletlerinin tükenmiş olması Avşar’ı bu adımı atmaya zorladı. Tarkan ise bu ricayı geri çevirmedi, bizzat devreye girerek Zehra için bilet ayarlattı.

Bu jest de yıllardır süren küslüğü bitirdi.

Yaşananları anlatan Hülya Avşar, Tarkan’ın bu davranışı karşısında çok duygulandığını gizlemedi:

