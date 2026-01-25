onedio
Haldun Dormen'e Veda: Halit Ergenç Anma Töreninde Konuşmakta Zorlandı

Haldun Dormen'e Veda: Halit Ergenç Anma Töreninde Konuşmakta Zorlandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 13:00

Türk tiyatrosuna sayısız eser ve öğrenci kazandıran usta sanatçı Haldun Dormen, 98 yaşında hayata veda etmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Ünlü isimler sahnede duygu dolu konuşmalar yaptı.

Kaynak: Gece Muhabiri

Sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Dormen’in anma töreni, sanat, cemiyet ve kültür dünyasından pek çok ünlü ismi bir araya getirdi.

Törene Bekir Aksoy, Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Celal Şengör, Halil Ergün, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh, Keremcem, Azra Akın, Demet Akbağ, Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk gibi çok sayıda isim katıldı.

Anma törenini Halit Ergenç sundu, konuşmakta güçlük çekti.

Tören, Haldun Dormen’in 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı ve dostlarının onu anlattığı özel bir video gösterimiyle başladı.

Gösterimin ardından salonu dolduranlar, usta tiyatrocuyu dakikalarca ayakta alkışladı. Anma töreninin ardından Haldun Dormen için Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

İşte töreninden konuşmalar:

Nevra Serezli

Erol Evgin:

