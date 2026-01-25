Haldun Dormen'e Veda: Halit Ergenç Anma Töreninde Konuşmakta Zorlandı
Türk tiyatrosuna sayısız eser ve öğrenci kazandıran usta sanatçı Haldun Dormen, 98 yaşında hayata veda etmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Ünlü isimler sahnede duygu dolu konuşmalar yaptı.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Gece Muhabiri
Sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Dormen’in anma töreni, sanat, cemiyet ve kültür dünyasından pek çok ünlü ismi bir araya getirdi.
Anma törenini Halit Ergenç sundu, konuşmakta güçlük çekti.
Tören, Haldun Dormen’in 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı ve dostlarının onu anlattığı özel bir video gösterimiyle başladı.
Nevra Serezli
Erol Evgin:
