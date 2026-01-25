onedio
Gönlünü Ünlü Profesöre Kaptıran Duygu Sarışın Dizisi Final Yapar Yapmaz Aşk Tatiline Çıktı

Gönlünü Ünlü Profesöre Kaptıran Duygu Sarışın Dizisi Final Yapar Yapmaz Aşk Tatiline Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 12:00

Ben Leman dizisiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Duygu Sarışın, bir dönem Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı. Şimdilerde 2024 yılında kalbini kaptırdığı Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşayan güzel oyuncu dizisinin final yapmasının ardından soluğu sevgilisinin yanında Londra'da aldı.

Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Ufak Tefek Cinayetler, İçerde ve Aşk Mevsimi gibi birçok yapımla tanınan Duygu Sarışın bu yıl Ben Leman dizisindeki rolüyle çok konuşuldu.

Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Ufak Tefek Cinayetler, İçerde ve Aşk Mevsimi gibi birçok yapımla tanınan Duygu Sarışın bu yıl Ben Leman dizisindeki rolüyle çok konuşuldu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen ünlü oyuncu, Çağatay Ulusoy'la yaklaşık 7 sene boyunca dillere destan bir aşk yaşamıştı. Evlenecekler diye beklenen çift 2023 yılında ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı.

Ulusoy şimdilerde Aslıhan Malbora ile birlikte, Sarışın ise Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşamaya başladı.

Ulusoy şimdilerde Aslıhan Malbora ile birlikte, Sarışın ise Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşamaya başladı.

İlk kıvılcım 2024 yılında ortaya çıkmıştı. O dönem Duygu Sarışın'ın gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edilmişti. Bu zamana kadar ilişkisi hakkında konuşmayan Sarışın geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve erken final yapan dizisi hakkında 'Çok keyifli bir iş oldu. Belki de devam edecek.' ifadelerini kullanmıştı.

Soluğu biricik sevgilisinin yanında aldı.

Soluğu biricik sevgilisinin yanında aldı.

Muhabirlerin 'Yalnız mı gideceksiniz beyefendi orada mı?' sorusuna, 'Beyefendi orada' yanıtını vermişti.

Son olarak geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından Londra'da paylaşım yapan güzel oyuncu sevgilisine kavuştu.

