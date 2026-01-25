Gönlünü Ünlü Profesöre Kaptıran Duygu Sarışın Dizisi Final Yapar Yapmaz Aşk Tatiline Çıktı
Ben Leman dizisiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Duygu Sarışın, bir dönem Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı. Şimdilerde 2024 yılında kalbini kaptırdığı Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşayan güzel oyuncu dizisinin final yapmasının ardından soluğu sevgilisinin yanında Londra'da aldı.
Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Ufak Tefek Cinayetler, İçerde ve Aşk Mevsimi gibi birçok yapımla tanınan Duygu Sarışın bu yıl Ben Leman dizisindeki rolüyle çok konuşuldu.
Ulusoy şimdilerde Aslıhan Malbora ile birlikte, Sarışın ise Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşamaya başladı.
Soluğu biricik sevgilisinin yanında aldı.
