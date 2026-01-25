onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Onur Alp Çam, Barış Murat Yağcı’ya Sarılarak Özür Diledi!

Survivor'da Onur Alp Çam, Barış Murat Yağcı’ya Sarılarak Özür Diledi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 09:56

Uzun saçları ve açıklamalarıyla Survivor 2026 kadrosunda en dikkat çeken yarışmacılardan olmayı başaran Onur Alp Çam bu kez gözyaşlarıyla gündeme geldi. Yayınlanan son bölümde Onur Alp Çam, kazandığı sayıyı annesine armağan etti. Ancak bu anın hemen ardından, kısa süre önce annesini kaybeden rakibi Barış Murat Yağcı’yı hatırlayınca büyük bir pişmanlık yaşadı. Duygularına hakim olamayan Onur Alp, Barış Murat Yağcı’nın yanına giderek sarıldı ve gözyaşları içinde özür diledi.

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yer alan Onur Alp Çam'ı birçoğumuz Kısmetse Olur dizisinden hatırlıyoruz.

Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yer alan Onur Alp Çam'ı birçoğumuz Kısmetse Olur dizisinden hatırlıyoruz.

Evlendirme programında adını geniş kitlelerce duyuran Çam'ın Amerikan güreşlerine tutkusu da malum. Hatta geçtiğimiz aylarda ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen WWE Tryout elemelerine katıldı ve seçilen 40 kişiden biri oldu.

Yaptığı açıklamada da 'Küçük yaşlardan beri WWE ringlerinde hayalini kurduğum bir sahne vardı. Şimdi o ringe adım atma fırsatı yakaladım. Şimdi ilk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur.' ifadelerini kullanmıştı.

Şimdilerde ise Survivor yarışmasıyla adından söz ettiriyor.

Şimdilerde ise Survivor yarışmasıyla adından söz ettiriyor.

Takip edenler bilir, Onur Alp, birkaç kez “güzelliğini” vurgulamış, 'Güzelim yapacak bir şey yok. Doğalım bu hale gelmek için uğraşmadım' sözleriyle dikkat çekmişti. Dilan Çıtak Onur Alp’in saçları için “kız gibi” yorumunda bulunurken, Turabi ise 'Kıskanıyorlar kardeşimin yakışıklılığını. O saçları sakın kesme birlikte şampuan reklamında oynayacağız daha' sözleriyle desteğini göstermişti.

Kaçıranlar için:

Bu kez bambaşka bir nedenle konuşuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın