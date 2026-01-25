Survivor'da Onur Alp Çam, Barış Murat Yağcı’ya Sarılarak Özür Diledi!
Uzun saçları ve açıklamalarıyla Survivor 2026 kadrosunda en dikkat çeken yarışmacılardan olmayı başaran Onur Alp Çam bu kez gözyaşlarıyla gündeme geldi. Yayınlanan son bölümde Onur Alp Çam, kazandığı sayıyı annesine armağan etti. Ancak bu anın hemen ardından, kısa süre önce annesini kaybeden rakibi Barış Murat Yağcı’yı hatırlayınca büyük bir pişmanlık yaşadı. Duygularına hakim olamayan Onur Alp, Barış Murat Yağcı’nın yanına giderek sarıldı ve gözyaşları içinde özür diledi.
Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yer alan Onur Alp Çam'ı birçoğumuz Kısmetse Olur dizisinden hatırlıyoruz.
Şimdilerde ise Survivor yarışmasıyla adından söz ettiriyor.
Bu kez bambaşka bir nedenle konuşuldu.
