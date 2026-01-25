Survivor'da Onur Alp Çam, Barış Murat Yağcı’ya Sarılarak Özür Diledi!

Evlendirme programında adını geniş kitlelerce duyuran Çam'ın Amerikan güreşlerine tutkusu da malum. Hatta geçtiğimiz aylarda ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen WWE Tryout elemelerine katıldı ve seçilen 40 kişiden biri oldu.

Yaptığı açıklamada da 'Küçük yaşlardan beri WWE ringlerinde hayalini kurduğum bir sahne vardı. Şimdi o ringe adım atma fırsatı yakaladım. Şimdi ilk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur.' ifadelerini kullanmıştı.