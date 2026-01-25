onedio
article/comments
article/share
Annelik Molasındaki Eda Ece Ticarete Atıldı İlk Mağazasını Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 10:57 Son Güncelleme: 25.01.2026 - 10:59

Yasak Elma dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Eda Ece ticarete atıldı. Son dönemde kariyerine kısa bir mola veren Ece, kızı Mina İpek'i kucağına aldıktan sonra gözlerden uzak kalmıştı. Bir süredir ekranlarda göremediğimiz başarılı oyuncunun mağaza açtığı ortaya çıktı.

İlk kez Pis Yedili dizisiyle tanıdığımız Eda Ece son olarak Yasak Elma dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun süredir devam eden ilişkisini 21 Haziran 2023’te evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu. Doğumun ardından ekranlara ara veren oyuncu, tüm vaktini kızı Mina İpek’e ayırmıştı.

Eda Ece, annelik sürecini daha önce verdiği bir röportajda, “Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş. Uyku yok, dinlenme yok. Dev bir sevgi ve fedakârlık bu…” sözleriyle anlatmıştı.

Bir süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir hamleyle gündeme geldi.

Eda Ece, ailesiyle birlikte kurduğu pijama markasının ilk fiziksel mağazasını Etiler’de açtı.

Mağazanın açılışını sosyal medya hesabından duyuran Ece, paylaşımına, “Hepinizi bekliyoruz ✨” notunu düştü.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
