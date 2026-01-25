Annelik Molasındaki Eda Ece Ticarete Atıldı İlk Mağazasını Açtı!

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun süredir devam eden ilişkisini 21 Haziran 2023’te evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu. Doğumun ardından ekranlara ara veren oyuncu, tüm vaktini kızı Mina İpek’e ayırmıştı.

Eda Ece, annelik sürecini daha önce verdiği bir röportajda, “Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş. Uyku yok, dinlenme yok. Dev bir sevgi ve fedakârlık bu…” sözleriyle anlatmıştı.