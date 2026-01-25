onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nedim Saban’ın Nazik Mesajına Cem Yılmaz’dan “Nezaket” Vurgulu Yanıt!

Nedim Saban’ın Nazik Mesajına Cem Yılmaz’dan “Nezaket” Vurgulu Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 15:08

Geçtiğimiz haftalarda Melis İşiten’in programına konuk olan Cem Yılmaz, yıllar önce Nedim Saban’la yaşadığı ilginç bir anıyı anlatmıştı. Gençlik yıllarında Ferrari’lere binmesi üzerinden “sanata yönel” diye uyarıldığını söyleyen Cem Yılmaz’ın sözlerine Nedim Saban’dan da 'Programdan sonra seni defalarca izledim, uzaktan da olsa tanıdım, yüreğini ve zekanı sahneye yansıttığın için de çok kez alkışladım. Bence bir sanatçı olarak ferrarisini satan bilge oldun' sözleriyle yanıt vermişti. Son olarak Yılmaz Saban'ın nazik yanıtına “Nezaket hasret duyduğum bir şeydi” ifadeleriyle karşılık verdi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Melis İşiten’in “Melis İşiten ile Zaten Şov” programına konuk olmuş ve yıllar öncesine uzanan ilginç bir anısını anlatmıştı.

Bu sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Nedim Saban’dan da şöyle bir yanıt gelmişti:

Bu sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Nedim Saban’dan da şöyle bir yanıt gelmişti:

'Sevgili Cem Yılmaz söz ettiğin #drstress #TvKare programdan sonra seni defalarca izledim, uzaktan da olsa tanıdım, yüreğini ve zekanı sahneye yansıttığın için de çok kez alkışladım. Bu tatlı anıyı paylaştığın için ayrıca teşekkür ederim. Bence bir sanatçı olarak #ferrarisinisatanbilge oldun. #melisisiten programında söz ettiğin o duvar bir gün görülecek 🙂 ama çok tanışmasak da hiç duvar yok aramızda, dostluk var'

Konu burada kapanmış gibi görünürken, bu kez Cem Yılmaz Nedim Saban’ın paylaşımına şu sözlerle karşılık verdi:

Konu burada kapanmış gibi görünürken, bu kez Cem Yılmaz Nedim Saban’ın paylaşımına şu sözlerle karşılık verdi:

“Sevgili Nedim ne güzel değerlendirmişsin… Herkesin alınganlık hastalığına tutulduğu bir çağda, bir gencin 30 yıllık bu anısında çıkardığı ders boşa değilmiş. Nezaket hasret duyduğum bir şeydi ama beni elbette şaşırtmadın. Çok teşekkür ederim 🌹”

Karşılıklı bu zarif diyalog sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın