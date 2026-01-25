Nedim Saban’ın Nazik Mesajına Cem Yılmaz’dan “Nezaket” Vurgulu Yanıt!
Geçtiğimiz haftalarda Melis İşiten’in programına konuk olan Cem Yılmaz, yıllar önce Nedim Saban’la yaşadığı ilginç bir anıyı anlatmıştı. Gençlik yıllarında Ferrari’lere binmesi üzerinden “sanata yönel” diye uyarıldığını söyleyen Cem Yılmaz’ın sözlerine Nedim Saban’dan da 'Programdan sonra seni defalarca izledim, uzaktan da olsa tanıdım, yüreğini ve zekanı sahneye yansıttığın için de çok kez alkışladım. Bence bir sanatçı olarak ferrarisini satan bilge oldun' sözleriyle yanıt vermişti. Son olarak Yılmaz Saban'ın nazik yanıtına “Nezaket hasret duyduğum bir şeydi” ifadeleriyle karşılık verdi.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Melis İşiten’in “Melis İşiten ile Zaten Şov” programına konuk olmuş ve yıllar öncesine uzanan ilginç bir anısını anlatmıştı.
Bu sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Nedim Saban’dan da şöyle bir yanıt gelmişti:
Konu burada kapanmış gibi görünürken, bu kez Cem Yılmaz Nedim Saban’ın paylaşımına şu sözlerle karşılık verdi:
