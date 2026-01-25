Ömer Dormen’in Haldun Dormen’e Veda Konuşması Gözleri Doldurdu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törende ünlü isimler akın etti. En duygusal an ise oğlu Ömer Dormen’in sahnedeki konuşması oldu.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Anka
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
72 yıllık sanat hayatına sayısız tiyatro oyunu ve yüzlerce öğrenci sığdıran usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tören, İstiklal Marşı ile başladı.
Babasını hem hüzünle hem de onun karakterine yakışır bir tebessümle anlatan Dormen, salondaki herkesi hem ağlattı hem gülümsetti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın