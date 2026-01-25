onedio
Ömer Dormen’in Haldun Dormen’e Veda Konuşması Gözleri Doldurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 13:50

Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törende ünlü isimler akın etti. En duygusal an ise oğlu Ömer Dormen’in sahnedeki konuşması oldu. 

72 yıllık sanat hayatına sayısız tiyatro oyunu ve yüzlerce öğrenci sığdıran usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Dormen’in vefat haberini oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından duyurmuş ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Usta sanatçı için, kendi vasiyeti üzerine bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir veda töreni düzenlendi.

Tören, İstiklal Marşı ile başladı.

Tiyatro dünyasının çınarını son yolculuğuna uğurlamak için Demet Akbağ, Keremcem, Şevket Çoruh, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Selçuk Yöntem, Azra Akın, Erdal Beşikçioğlu, Bekir Aksoy, Gürkan Uygun, Halil Ergün, Celal Şengör gibi sanat, cemiyet ve kültür dünyasından birçok isim törende hazır bulundu.

Törenin en duygusal anı ise Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen’in sahneye çıkarak yaptığı konuşma oldu.

Babasını hem hüzünle hem de onun karakterine yakışır bir tebessümle anlatan Dormen, salondaki herkesi hem ağlattı hem gülümsetti:

