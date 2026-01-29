İrem Derici'den Tarkan'ı Yaşından Vurmaya Çalışanlara Olay Çıkış!
İrem Derici, Megastar Tarkan'ın dans şovunu yasından vurarak paylaşan sosyal medya hesabına olay bir çıkışta bulundu. Tarkan'ı yere göğe sığdıramadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Ocak'tan bu yana gündemimizde kıymetli Megastar'ımız Tarkan var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde birçok sosyal medya hesabı Tarkan'ın dansını "Kim inanır 53 yaşında olduğuna?" notuyla paylaştı.
Bu yaş mevzusuna ilk itiraz da İrem Derici'den geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın