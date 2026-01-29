onedio
İrem Derici'den Tarkan'ı Yaşından Vurmaya Çalışanlara Olay Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 14:20

İrem Derici, Megastar Tarkan'ın dans şovunu yasından vurarak paylaşan sosyal medya hesabına olay bir çıkışta bulundu. Tarkan'ı yere göğe sığdıramadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

19 Ocak'tan bu yana gündemimizde kıymetli Megastar'ımız Tarkan var!

Yaklaşık 8 yılın ardından İstanbullularla buluşan Tarkan, günlerdir yalızca tek kişilik dev bir şova imza atmıyor, aynı zamanda birbirinden ünlü isimleri de sahnesinde konuk ederek onu izleyemeye gelen seyircileri mest ediyor.

Geçtiğimiz günlerde önce Cem Yılmaz'ı sonra da Ata Demirer ve Sibel Can'ı sahnesinde ağırlayan ve şarkılar söyleyen Tarkan'ın şubata kadar uzattığı konserlerinin biletleri de dakikalar içinde tükenmişti.

Geçtiğimiz saatlerde birçok sosyal medya hesabı Tarkan'ın dansını "Kim inanır 53 yaşında olduğuna?" notuyla paylaştı.

Bu yaş mevzusuna ilk itiraz da İrem Derici'den geldi.

X hesabından olay bir çıkışta bulunan İrem Derici, Tarkan'ı yerlere göklere sığdıramadı. 

'Gayet inanırız yani şu yaş muhabbeti o kadar cehalet ötesi ki artık. Amk beyin nakline daha fazla yatırım yapmamız lazım. Adam bitki örtüsünü, mevsimi değiştirdi konserleriyle be 🧿 BABANIN RÖNESANSIYLA ZOR YARIŞIRLAR 🍯' dedi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
