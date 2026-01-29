onedio
Şeyma Subaşı Derin Bir Mesajla Hakkında Merak Edilenleri Yanıtlayacağını Açıkladı

Şeyma Subaşı Derin Bir Mesajla Hakkında Merak Edilenleri Yanıtlayacağını Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 15:57

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı dini paylaşımlara yönelmişti. Subaşı, kendisi hakkında merak edilenleri cevapladığı bir video yayınlayacağını duyurdu. Bir de ricada bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllar önce hayatımıza giren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim.

Yıllar önce hayatımıza giren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim.

Her yıl dünyanın farklı yerlerinden pozlarını gördüğümüz, meditasyon ve derin düşünceleriyle beynimizi yakan Şeyma Subaşı'nın adı en son ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda anılmıştı. 

Hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra ülkeye jet hızıyla dönen Şeyma Subaşı, yasaklı madde kullandığını itiraf etmiş, testi de bunu doğrulamıştı. 

Subaşı, serbest kaldıktan sonra dini paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Kuran'dan ayetler paylaşan, dini hesapları takibe alan Şeyma Subaşı tövbe sürecine girdiğine söylemiş, bir de tavsiyelerde bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde kendisi hakkında merak edilen soruları cevapladığı YouTube videosunun bugün yayınlanacağını haber verdi.

Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde kendisi hakkında merak edilen soruları cevapladığı YouTube videosunun bugün yayınlanacağını haber verdi.

'Bugün inşallah soru cevap videosunu yayınlayacağız. Ama şöyle bir şey var cevaplar klasik, ben yine konuşurken hızlı hızlı konuştuğum için çok dikkatli dinlemeniz lazım. Anlam katmanız lazım cevaplarıma. Yoksa bende farkındayım neler yapacağınızın. Altına 'Ne demeye çalıştı bu?' falan yazacaksınız. Birazcık anlamaya çalışın işte. Şimdi buna da uyuz olacaksınız' ifadelerini kullandı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
