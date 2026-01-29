Şeyma Subaşı Derin Bir Mesajla Hakkında Merak Edilenleri Yanıtlayacağını Açıkladı
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı dini paylaşımlara yönelmişti. Subaşı, kendisi hakkında merak edilenleri cevapladığı bir video yayınlayacağını duyurdu. Bir de ricada bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllar önce hayatımıza giren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim.
Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde kendisi hakkında merak edilen soruları cevapladığı YouTube videosunun bugün yayınlanacağını haber verdi.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
