Acun Ilıcalı Kızı Banu’nun Doğum Gününden Kareler Paylaştı
Acun Ilıcalı, bu kez televizyon projeleriyle değil, aileye dair bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü yapımcı, kızı Banu Ilıcalı’nın doğum günü için Instagram hesabından özel bir kutlama yaptı. Samimi kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü, binlerce beğeni aldı. Gelin o karelere birlikte bakalım!
Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı’nın doğum gününü Instagram’dan paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.
Mesajında Banu Ilıcalı’dan “ilk göz ağrım” sözleriyle bahsetti.
