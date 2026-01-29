onedio
Acun Ilıcalı Kızı Banu’nun Doğum Gününden Kareler Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.01.2026 - 22:34

Acun Ilıcalı, bu kez televizyon projeleriyle değil, aileye dair bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü yapımcı, kızı Banu Ilıcalı’nın doğum günü için Instagram hesabından özel bir kutlama yaptı. Samimi kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü, binlerce beğeni aldı. Gelin o karelere birlikte bakalım!

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı’nın doğum gününü Instagram’dan paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

Ünlü televizyoncunun paylaştığı fotoğraflarda aileye yakın isimler de yer aldı. Karelerde Esat Yontuç ve Seda Başbuğ’un da bulunması dikkat çekti. Ilıcalı, paylaşımında kızı için yazdığı notla duygularını dile getirdi.

Mesajında Banu Ilıcalı’dan “ilk göz ağrım” sözleriyle bahsetti.

Acun Ilıcalı, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmasıyla da biliniyor. Doğum günü paylaşımı, bu yönünü bir kez daha hatırlattı. Esat Yontuç’la Seda Başbuğ’un da yer aldığı görüntüler, beğenilerle ve yorumlarla buluştu. Paylaşım kısa sürede magazin gündemine taşındı. 

“Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun, beni hep mutlu ettin, hiç ama hiç üzmedin. Allah bize nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum❤️”

