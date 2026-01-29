Acun Ilıcalı Kızı Banu’nun Doğum Gününden Kareler Paylaştı

Acun Ilıcalı, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmasıyla da biliniyor. Doğum günü paylaşımı, bu yönünü bir kez daha hatırlattı. Esat Yontuç’la Seda Başbuğ’un da yer aldığı görüntüler, beğenilerle ve yorumlarla buluştu. Paylaşım kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Paylaşıma aşağıdaki notu düştü 👇

“Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun, beni hep mutlu ettin, hiç ama hiç üzmedin. Allah bize nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum❤️”