Uzak Şehir'in Boran'ı Diziyi Takipten Çıkınca Kafalar Karıştı

Uzak Şehir’in Boran’ı Diziyi Takipten Çıkınca Kafalar Karıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.01.2026 - 09:05

Kanal D’nin reyting rekortmeni olan dizisi Uzak Şehir, popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. İki sezondur ekranların vazgeçilmezi olan yapım, bu sezon Boran karakterinin geri dönüşüyle izleyicide şoke etkisi yaratmıştı. Öldü sanılan Boran’ın yeniden hikayeye dahil olması olayların tüm seyrini değiştirmişti. Şimdiyse Boran’a hayat veren Burç Kümbetlioğlu kafa karıştıran bir hamle yaptı. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzak Şehir'in sosyal medya hesabından paylaşılan bir video gündem oldu.

Uzak Şehir’in sosyal medya hesabından paylaşılan bir video gündem oldu.

Videoda Sadakat, Cihan ve Alya karakterleri peş peşe Boran’a tokat atıyordu. Boran’ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu ise videoyu görünce dizinin sosyal medya hesabını takipten çıktı. Bu hamlesi ilk başta diziden ayrılacağı iddialarını doğurdu. Ancak işin aslının videodan kaynaklandığı öğrenildi. Kısa süre sonra video da hesaptan silindi.

Boran'ın diziye yeniden geldiğinden bu yana ne zaman hikayesinin biteceği merak ediliyor.

Boran’ın diziye yeniden geldiğinden bu yana ne zaman hikayesinin biteceği merak ediliyor.

Dizisever X kullanıcıları sık sık Boran’ı gündeme taşıyor. Cihan ile Alya karakterinin kavuşmasını isteyen izleyiciler aşkı bozan herkesin hikayeden ayrılmasını istiyor. 

Boran karakterinin henüz diziden ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Bir süre daha ekranlarda olmaya devam edecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorumlar Aşağıda
