Uzak Şehir’in Boran’ı Diziyi Takipten Çıkınca Kafalar Karıştı

Kanal D’nin reyting rekortmeni olan dizisi Uzak Şehir, popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. İki sezondur ekranların vazgeçilmezi olan yapım, bu sezon Boran karakterinin geri dönüşüyle izleyicide şoke etkisi yaratmıştı. Öldü sanılan Boran’ın yeniden hikayeye dahil olması olayların tüm seyrini değiştirmişti. Şimdiyse Boran’a hayat veren Burç Kümbetlioğlu kafa karıştıran bir hamle yaptı. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş