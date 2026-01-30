onedio
Modacı Raşit Bağzıbağlı Eleni’nin Dizideki Kombinini Değerlendirdi

Elif Sude Yenidoğan
30.01.2026 - 10:06

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, bir süredir YouTube hesabından sürdürdüğü programıyla adından söz ettiriyor. Başarısıyla moda camiasına adını altın harflerle kazıyan Raşit Bağzıbağlı, geçtiğimiz gün Taşacak Bu Deniz’in genç yıldızı Ava Yaman’ın O Ses Yılbaşı Özel’de giydiği elbiseyi yorumlamış, çok beğendiğini dile getirmişti. Şimdiyse dizideki kombinlere değindi. Gelin detaylara geçelim!

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si en sevilen karakterlerden.

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si en sevilen karakterlerden.

Genç yıldız Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni, gerçek anne ve babasını bulmak için geldiği Trabzon’da yaşadıklarıyla ve hikayeye yön vermesiyle her hafta nabızları yükseltiyor. Başladığı günden bu yana reytinglerde şov yapan Taşacak Bu Deniz cuma günleri rakipsiz bir şekilde listelerde birinci oluyor. 

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı da dizilerdeki kombinleri yorumladığı videosunda Taşacak Bu Deniz’e de değindi. Kombinler konusunda Deniz Baysal’la iletişime geçtiğini ve yardıma hazır olduğunu dile getirdiğini söyledi. 

Eleni’nin düğün kombini hakkında elbisenin botlarla tamamlanmış olmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

İşte detaylar 👇

