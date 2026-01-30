Modacı Raşit Bağzıbağlı Eleni’nin Dizideki Kombinini Değerlendirdi

Genç yıldız Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni, gerçek anne ve babasını bulmak için geldiği Trabzon’da yaşadıklarıyla ve hikayeye yön vermesiyle her hafta nabızları yükseltiyor. Başladığı günden bu yana reytinglerde şov yapan Taşacak Bu Deniz cuma günleri rakipsiz bir şekilde listelerde birinci oluyor.

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı da dizilerdeki kombinleri yorumladığı videosunda Taşacak Bu Deniz’e de değindi. Kombinler konusunda Deniz Baysal’la iletişime geçtiğini ve yardıma hazır olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Eleni’nin düğün kombini hakkında elbisenin botlarla tamamlanmış olmasını doğru bulmadığını dile getirdi.