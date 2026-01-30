Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

ATV’nin en sevilen işlerinden olan Bir Zamanlar Çukurova yıllar geçmesine rağmen hala izlenen dizilerden. Güçlü oyuncu kadrosuyla birleşen hikayesi diziyi unutulmaz Türk dizilerinden biri haline getirdi. Şimdiyse dizinin oyuncularının yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Ekibin paylaştığı fotoğraf bizi o yıllara götürdü!