Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Elif Sude Yenidoğan
30.01.2026 - 13:51
30.01.2026 - 13:51

ATV’nin en sevilen işlerinden olan Bir Zamanlar Çukurova yıllar geçmesine rağmen hala izlenen dizilerden. Güçlü oyuncu kadrosuyla birleşen hikayesi diziyi unutulmaz Türk dizilerinden biri haline getirdi. Şimdiyse dizinin oyuncularının yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Ekibin paylaştığı fotoğraf bizi o yıllara götürdü!

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş’in başrolü paylaştığı proje sezonlar boyunca devam etmişti.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, toplam 4 sezon boyunca izleyiciyle buluşmuştu. Dizi, 2018 yılında başladı ve 2022’de final yaparak ekran yolculuğunu tamamlamıştı. Yönetmenliğini uzun süre Murat Saraçoğlu üstlenirken, senaryosu Yılmaz Şahin ve Hilal Yıldız imzası taşıdı. Finalinin üzerinden zaman geçmesine rağmen dizi, tekrar bölümleri ve dijital platformlardaki izlenme oranlarıyla hala gündemde. Bir Zamanlar Çukurova, Türk dizi tarihinde uzun soluklu ve kalıcı yapımlar arasında anılmaya devam ediyor.

Sevilen projenin oyuncuları geçtiğimiz gün aşağıdaki kareyi yayınladı 👇

Bir Zamanlar Çukurova’nın sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Buluşmadan paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fotoğrafa gelen yoğun beğeni ve yorumlar, dizinin hala ne kadar güçlü bir iz bıraktığını gösterdi. Hayranlar paylaşımla birlikte yeniden dizinin yayınlandığı yıllara döndü.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
