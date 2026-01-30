Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi
ATV’nin en sevilen işlerinden olan Bir Zamanlar Çukurova yıllar geçmesine rağmen hala izlenen dizilerden. Güçlü oyuncu kadrosuyla birleşen hikayesi diziyi unutulmaz Türk dizilerinden biri haline getirdi. Şimdiyse dizinin oyuncularının yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Ekibin paylaştığı fotoğraf bizi o yıllara götürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş’in başrolü paylaştığı proje sezonlar boyunca devam etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen projenin oyuncuları geçtiğimiz gün aşağıdaki kareyi yayınladı 👇
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın