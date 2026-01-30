onedio
Taşacak Bu Deniz’in X’teki Fotoğrafı Şirin Furtuna’yla Değiştirildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.01.2026 - 15:46

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz her hafta cuma günlerine damga vurmaya devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başlıca rolleri paylaştığı yapım kısa sürede ekranların en sevilen dizilerinden olmayı başardı. Aynı zamanda dizi sosyal medya hesaplarını da aktif kullanmasıyla seyircinin gönlünde taht kurdu. Son yaptıkları hamle ise kafa karıştırdı. 

Taşacak Bu Deniz 2025-2026 sezonunda başlayan diziler arasında öne çıkmayı başaranlardan oldu.

Dizi yalnızca yayınlandığı gün değil, birçok kez haftanın da galibi oldu. Uzak Şehir ile haftanın en çok izlenen dizileri listesinde her hafta reyting savaşı içerisindeler. 

Dizide Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni karakterinin gerçek anne babasını bulmak için Trabzon’a gelişiyle yaşanan olaylar işleniyor. İki düşman aile olan Furtuna ve Koçari’lerin arasında geçenler heyecanla takip ediliyor.

Şimdiyse Taşacak Bu Deniz’in X hesabının profil fotoğrafının değiştiği fark edildi.

Taşacak Bu Deniz ekibi bahsettiğimiz üzere sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Hem oyuncular diziye dair paylaşımlarıyla gündeme geliyor hem de dizinin resmi hesabından yapılan paylaşımlar viral oluyor. 

Taşacak Bu Deniz’in X hesabının yeni profil fotoğrafında Şirin Furtuna’ya yer verilmesi ise kafa karıştırdı. Seyirciler yaşanacaklara dair ipucu olabileceğini dile getirdi.

