Taşacak Bu Deniz’in X’teki Fotoğrafı Şirin Furtuna’yla Değiştirildi

Dizi yalnızca yayınlandığı gün değil, birçok kez haftanın da galibi oldu. Uzak Şehir ile haftanın en çok izlenen dizileri listesinde her hafta reyting savaşı içerisindeler.

Dizide Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni karakterinin gerçek anne babasını bulmak için Trabzon’a gelişiyle yaşanan olaylar işleniyor. İki düşman aile olan Furtuna ve Koçari’lerin arasında geçenler heyecanla takip ediliyor.