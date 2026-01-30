Taşacak Bu Deniz’in X’teki Fotoğrafı Şirin Furtuna’yla Değiştirildi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz her hafta cuma günlerine damga vurmaya devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başlıca rolleri paylaştığı yapım kısa sürede ekranların en sevilen dizilerinden olmayı başardı. Aynı zamanda dizi sosyal medya hesaplarını da aktif kullanmasıyla seyircinin gönlünde taht kurdu. Son yaptıkları hamle ise kafa karıştırdı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz 2025-2026 sezonunda başlayan diziler arasında öne çıkmayı başaranlardan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse Taşacak Bu Deniz’in X hesabının profil fotoğrafının değiştiği fark edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın