onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör Veda Metni Yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör Veda Metni Yayınladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 18:52

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, 4 sezondur yer aldığı diziden yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle çıkarıldı. Show TV tarafından Kızılcık Şerbeti'ndeki işine son verilen Doğukan Güngör, dizinin yeni bölümü yayınlanmadan önce sosyal medya hesaplarında veda metni yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, ani bir kararla dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, ani bir kararla dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün test sonuçları pozitif çıkmıştı. Yasaklı madde kullandığını kabul eden Güngör bu konuda pişmanlığını dile getirse de Show TV yönetimi oyuncuyu Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarma kararı aldı. 

4 sezondur Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yeni bölüm öncesinde sosyal medya hesaplarından uzun bir veda metni yayınladı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün veda metni:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün veda metni:

Şimdi nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Kızılcık Şerbeti setine ilk adım attığımda 25 yaşındaydım, bu yazıyı yazarken 29’um. Zor günler yaşadığım bu süreçte günlerdir uyumuyorum dolayısıyla zihnim de pek kıvrak değil ama yine de bir şeyler karalamak istedim.

Oynadığım karakter, çektiğim sahneler benim elimde büyüttüğüm bir çocuk gibiydi. İşte o çocuktan ayrılıyorum, ayrılmak zorunda bırakılıyorum. Bugün Fatih Ünal’la, kendi Fatih Ünal’ımla vedalaşıyorum. Bana bu rolü emanet eden başta sevgili Faruk Turgut olmak üzere tüm Gold Yapım ailesine ve inanılmaz kalemiyle bu karaktere hayat verirken bana bu yolda ışık tutan Melis Civelek ve Zeynep Gür’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz bu işin görünen kahramanlarıydık. Görünmeyen taraftaki kahramanlarımıza da minnetimi sunuyorum.

4 yıl boyunca artık büyük bir aile olduğumuz canım oyuncu arkadaşlarımdan, sevgili senaristimizden, yönetmenimizden, ışıkçısından kostümcüsüne kadar tüm set ekibinden ayrılıyor olmak beni asıl yaralayan şey. Onların bu en zor zamanımda bana gösterdikleri cesaret dolu dostluğu ve desteği hayatım boyunca unutmayacağım…

Son olarak Fatih Ünal’a da bir iki çift lafım var.

Dile kolay, tam 4 yıl boyunca seninle birlikte yaşadık. Zor ama bir o kadar da güzel günlerdi. Seninle güldük, eğlendik, kahkahalar attık. Ve şimdi… Ne yazık ki büyük bir hüzünle, derin bir üzüntüyle birbirimizden ayrılıyoruz. Daha doğrusu, ayrılmak zorunda kalıyoruz... Ne diyelim… Bazen en güzel hikâyeler, hiç beklemediğin anda biter ve insan sevdiklerine veda etmeyi öğrenir...

Fatih Kardeşim, üzülme. Doğukan Güngör de senin gibi hatalar yaptı, ama o da elbette ki küllerinden yeniden doğacak ve bir delikanlıya yakışır şekilde yoluna aslanlar gibi devam edecek…

Seni seviyorum kardeşim... Elveda

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın