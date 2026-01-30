Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör Veda Metni Yayınladı

Şimdi nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Kızılcık Şerbeti setine ilk adım attığımda 25 yaşındaydım, bu yazıyı yazarken 29’um. Zor günler yaşadığım bu süreçte günlerdir uyumuyorum dolayısıyla zihnim de pek kıvrak değil ama yine de bir şeyler karalamak istedim.

Oynadığım karakter, çektiğim sahneler benim elimde büyüttüğüm bir çocuk gibiydi. İşte o çocuktan ayrılıyorum, ayrılmak zorunda bırakılıyorum. Bugün Fatih Ünal’la, kendi Fatih Ünal’ımla vedalaşıyorum. Bana bu rolü emanet eden başta sevgili Faruk Turgut olmak üzere tüm Gold Yapım ailesine ve inanılmaz kalemiyle bu karaktere hayat verirken bana bu yolda ışık tutan Melis Civelek ve Zeynep Gür’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz bu işin görünen kahramanlarıydık. Görünmeyen taraftaki kahramanlarımıza da minnetimi sunuyorum.

4 yıl boyunca artık büyük bir aile olduğumuz canım oyuncu arkadaşlarımdan, sevgili senaristimizden, yönetmenimizden, ışıkçısından kostümcüsüne kadar tüm set ekibinden ayrılıyor olmak beni asıl yaralayan şey. Onların bu en zor zamanımda bana gösterdikleri cesaret dolu dostluğu ve desteği hayatım boyunca unutmayacağım…

Son olarak Fatih Ünal’a da bir iki çift lafım var.

Dile kolay, tam 4 yıl boyunca seninle birlikte yaşadık. Zor ama bir o kadar da güzel günlerdi. Seninle güldük, eğlendik, kahkahalar attık. Ve şimdi… Ne yazık ki büyük bir hüzünle, derin bir üzüntüyle birbirimizden ayrılıyoruz. Daha doğrusu, ayrılmak zorunda kalıyoruz... Ne diyelim… Bazen en güzel hikâyeler, hiç beklemediğin anda biter ve insan sevdiklerine veda etmeyi öğrenir...

Fatih Kardeşim, üzülme. Doğukan Güngör de senin gibi hatalar yaptı, ama o da elbette ki küllerinden yeniden doğacak ve bir delikanlıya yakışır şekilde yoluna aslanlar gibi devam edecek…

Seni seviyorum kardeşim... Elveda