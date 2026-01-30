onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i Emre Dinler'in Dizideki İlk Sahnesi

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i Emre Dinler'in Dizideki İlk Sahnesi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 21:56

Kızılcık Şerbeti'nde büyük değişiklik yaşandı. Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasının ardından Emre Dinler, yeni Fatih Ünal oldu. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yeni Fatih'in ilk sahnesi yayınlandı.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde testi pozitif çıkınca dizi kadrosundan çıkarılmış ve yerine oyuncu Emre Dinler gelmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Emre Dinler'in ilk sahnesi yayınlandı. Fatih karakterini canlandıran Emre Dinler'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i Emre Dinler'in ilk sahnesi:

