Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i Emre Dinler'in Dizideki İlk Sahnesi
Kızılcık Şerbeti'nde büyük değişiklik yaşandı. Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasının ardından Emre Dinler, yeni Fatih Ünal oldu. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yeni Fatih'in ilk sahnesi yayınlandı.
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i Emre Dinler'in ilk sahnesi:
