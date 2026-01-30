onedio
Vefat Eden Fatih Ürek'in Aylar Önce Söylediği Sözler Gündem Oldu

Fatih Ürek
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 23:09

Sanatçı Fatih Ürek, ekim ayından beri yoğun bakımdaydı. Yaşam savaşını kaybeden Fatih Ürek, kalp krizi geçirmeden aylar önce Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Fatih Ürek'in programda sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Fatih Ürek, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

15 Ekim günü evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, o günden beri yaşam mücadelesi veriyordu. 30 Ocak Cuma günü vefat eden Fatih Ürek hakkında sosyal medyada pek çok paylaşım yapılırken ünlü sanatçının aylar önce konuk olduğu Saba Tümer'in programındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Fatih Ürek'in o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
