Vefat Eden Fatih Ürek'in Aylar Önce Söylediği Sözler Gündem Oldu
Sanatçı Fatih Ürek, ekim ayından beri yoğun bakımdaydı. Yaşam savaşını kaybeden Fatih Ürek, kalp krizi geçirmeden aylar önce Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Fatih Ürek'in programda sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.
Fatih Ürek, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Fatih Ürek'in o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
