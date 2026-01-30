onedio
Hayatını Kaybeden Fatih Ürek'e Ünlü İsimlerden Veda Paylaşımları

Fatih Ürek
Esra Demirci
Esra Demirci
30.01.2026 - 22:12

Ünlü sanatçı Fatih Ürek 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süredir hastanede yoğun bakımda kalan Fatih Ürek'in vefatı duyurulurken ünlü isimler hayatını kaybeden Ürek'e paylaşımlarıyla veda etti.

Ayşegül Aldinç

Ayşegül Aldinç
twitter.com

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Demet Akalın

Demet Akalın

Atilla Taş

Atilla Taş
twitter.com
Deniz Akkaya

Deniz Akkaya
twitter.com

İzzet Çapa

İzzet Çapa

