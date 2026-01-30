onedio
Sinem Kobal, Instagram'ından Tam 226 Kişiyi Takipten Çıktı!

Esra Demirci
30.01.2026 - 17:46

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabındaki hareketlilikle gündem oldu. Güzel oyuncu Instagram hesabından pek çok ismi takip etmeyi bıraktı. Takip etmeyi bıraktığı kişiler arasında ünlü isimler ve markalar yer alırken Kobal'ın takipten çıkardığı hesap sayısı şuan için 226'yı buldu.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, sakin ve gözlerden uzak aile yaşantısıyla tanınırken bu kez sosyal medyada yaptığı bir hamleyle konuşuldu.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabında gerçekleştirdiği dikkat çekici değişiklik kısa sürede fark edildi. Kobal’ın, hesabından 226 bireysel ve kurumsal hesabı takipten çıkardığı görüldü.

Takip etmeyi bıraktığı hesaplar arasında sanat ve televizyon dünyasından bilinen isimler ile bazı kurumlar da yer aldı. Bu toplu “takipten çıkma” hareketi sosyal medyada hızla gündem olurken, kullanıcıların bir kısmı bunu dijital sadeleşme olarak değerlendirdi.

Sinem Kobal'ın takipten çıktığı hesaplar şu şekilde:

Burak Özçivit

Sibel Kekilli

Netflix Türkiye

Doğan Cüceloğlu

KAFA

Eren Boz

Machka Middle East

Kubilay Penbeklioğlu

Sarah Mardenn

Harry Styles

İlaçsız Yaşıyoruz

Alvaro Beamud Cortes

Aras Aydın

RABARBA

Sinema Genel Müdürlüğü

Zeynep Tosun

Emircan Şahin

Gate 27

Lilâ 🌻

Zoe Elizabeth

Jeremiah

Tamer Levent

banayuvaol

Max

Kc

JULES

GOOD NEIGHBOURS

SOFIA ISELLA

DEMET AKALIN

Kaan Urgancıoğlu

Zeki Demirkubuz

Selin Şekerci

DUA LIPA

Dinçer Güner

Ayşe Arman

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Onediocom Resmi Hesabı

Onedio Video

Greta Thunberg

ersselldw

Techno & House Music

Jamie White

Online Psikoloji

Róisín Murphy

G A I O S

Husufi® Studio | Sürdürülebilir Yaşam |

Dream

onurtuna

Thimon von Berlepsch

Mehry Mu

Coralie Fargeat

Peggy Gou 구

Daníel Colón

Hatırlatalım Dedik

Eva Kaczor - Founder PSYCHEDELIC BREATH® | Speaker | Breathwork

Taner Kuyu-No3 Studio İstinye

Mohamed Hadid

HBO Max Türkiye

Women in Art / @womeninartprize_

Brussels Design Market

Bahar Eriş

Florence Biennale

Fatih Akin

Gökmen Elnur Hasanov

AÇEV-Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Gazete Oksijen

Somewhere I would like to live

Marcello Pisu

House of Junk

Barry Sloane

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali

Knuckle Bump Farms

Juicy Bar

NO

Tarık Papuççuoğlu

Marla Hamed

Dr. M. Türker Pabuccu

Süreyya Operası

İrem Demir

Waking Life

GARBICZ FESTIVAL

Acid Arab

İyilik Sende

Laura Korčulanin

Haluk Bilginer

Engin Günaydın

Murat Yıldırım

Onur Ünlü

Ebru Ceylan

Haldun Dormen

MUBI Türkiye

Secular Turkey 🇹🇷

Exxen

Turkish Airlines

OT Dergi

Feminist Çerçeve

Gymy Kids

Ahmet Tansu Taşanlar

Volkan Önol

Melis Ağazat

Tarihte İz Bırakanların Sanatı

Seda Yüz

Hasip Arvas

Kudret Kobal

Sermin Ekinci

Jonathan Anderson

Mehmet Davran

AJ+

Ezgi Yılmaz

BORA UZER

Kanser Savaşçıları Derneği

Golshifteh Farahani

Aslı Uçer

ArtDog Istanbul

Cihan Çelik

Meltem Özbek

Hulya Gezer

Albert Ozmizrahi

UNFPA in Türkiye

Kült Filmler & Dünya Sineması

Tülin Özen

1 Soru 1 Cevap

Yalçın Sisa

Yeşil Yapım

Başak Şah

Common Leisure

Change.org Türkiye

Bahadır Karataş

BEJH&Co.

Hazal Öçal

Naile Eda Ronabar

Ceren Çağlar Barlas

brrzgl

Ferda Uslu

Said Ercan 🇹🇷🌍

Interior & More

Gamze Karaduman

Selin Özdeniz Yeşilata

arije

BLACKPINK

TÜRSAK Vakfı

Multidisciplinary Explorer

Jung Türkiye Platformu

Onur Bilge

Rumi

B'Act Academy

333 Hair Art

Tuhaf

Sade

ANIM

Filmfestival TürkeiDeutschland

G R I S E T T E

v2kdesigners

Gaia Rahsan

Dr. Ferhat Aslan

Melisa

İrem Deniz

AEKSTYLE | Luxury Personal Shopper

Ne İzledik?

MALIKBULUT

karamandji

MUCE

Manu Atelier

luna’s melody 🌙

Ceremoonia

DRōP Elixirs

spacedout

onoffmuzik

SenaristBir

Rock Metal Dergisi

satsumasahne

MUUN

Julia Roberts

Bazı Nefis Diziler

ezhel

Mert Vidinli

Nil Karaibrahimgil

Nuri Bilge Ceylan

Ahbap

Cihan Şensözlü

Barış Özcan

Filiz Akın

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsel Şiddetle Mücadele

KAFA TV

AFAD

İstanbul Film Festivali

Slipstop

Barrus London

HUPALUPA

Seç Yap Ye

SIEDRÉS

Yesim Erbil, Endokrin Cerrahı

Baby to Toddler Play & Development

SORBE by Başak Barlas

Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal

Ezo Sunal

Sağlık Kitabı

İbrahim Gümüş

Murat Soner

Geraldine Saglio

Şeyda Yüzbaşıoğlu

Bendis Design Jewelry

Zeynep Arçay Official

H. Kübra Yiğit

HubX

OCCLEUS

Mert Bayantemur

Kenny Larkin

Gülümser Gürtunca | Kostüm Tasarımcısı

Şeyda Yener Ertürk

M A R F A

Serdar Vatansever

Eczacı Çözüm Derneği

Şiyar Akboğa

İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Hakan Çeken

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
