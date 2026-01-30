Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Hakkında Yakalama Kararı!
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi terk ettiğini açıklayan Merve Taşkın, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatmıştı. “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum” diyen fenomen, psikolojik olarak tükendiğini söylemişti. Endonezya’nın Bali Adası’na gittiği öğrenilen Taşkın’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkardı. Aynı dosyada iş insanı Alpaslan Kaya hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
İşte detaylar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşkın, bu şekilde yaşamaya daha fazla dayanamadığını fark ettiğini ve kendisine doğum günü hediyesi olarak Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldığını açıklamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın