Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Hakkında Yakalama Kararı!

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, Taşkın’ın yanı sıra iş insanı Alpaslan Kaya da yer aldı.

Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla Türkiye’yi terk ettiğini açıklamıştı. Paylaşımında son dönemde ciddi bir psikolojik baskı yaşadığını dile getiren Taşkın, geceleri uyuyamadığını ve sürekli tedirgin olduğunu söylemişti. “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum” ifadeleriyle yaşadığı korkuyu anlatan fenomen, olası bir gözaltı ihtimaline karşı yatağının bir köşesinde kıyafet bulundurduğunu, kedisi için de evin farklı yerlerine mama ve su bıraktığını belirtmişti.