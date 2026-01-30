onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Hakkında Yakalama Kararı!

Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Hakkında Yakalama Kararı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.01.2026 - 14:18

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi terk ettiğini açıklayan Merve Taşkın, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatmıştı. “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum” diyen fenomen, psikolojik olarak tükendiğini söylemişti. Endonezya’nın Bali Adası’na gittiği öğrenilen Taşkın’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkardı. Aynı dosyada iş insanı Alpaslan Kaya hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İşte detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, Taşkın’ın yanı sıra iş insanı Alpaslan Kaya da yer aldı.

Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla Türkiye’yi terk ettiğini açıklamıştı. Paylaşımında son dönemde ciddi bir psikolojik baskı yaşadığını dile getiren Taşkın, geceleri uyuyamadığını ve sürekli tedirgin olduğunu söylemişti. “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum” ifadeleriyle yaşadığı korkuyu anlatan fenomen, olası bir gözaltı ihtimaline karşı yatağının bir köşesinde kıyafet bulundurduğunu, kedisi için de evin farklı yerlerine mama ve su bıraktığını belirtmişti.

Taşkın, bu şekilde yaşamaya daha fazla dayanamadığını fark ettiğini ve kendisine doğum günü hediyesi olarak Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldığını açıklamıştı.

Taşkın, bu şekilde yaşamaya daha fazla dayanamadığını fark ettiğini ve kendisine doğum günü hediyesi olarak Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldığını açıklamıştı.

“Hiçbir planım yoktu, yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama denememek beni daha kötü hissettiriyordu” diyen Taşkın, paylaşımını “Seni özleyeceğim Türkiye” sözleriyle bitirmişti.

Bir süredir Endonezya’nın Bali Adası’nda bulunduğu öğrenilen Merve Taşkın hakkında çıkarılan yakalama kararıyla birlikte adli süreç yeni bir aşamaya geçti. Dosyaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın