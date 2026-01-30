Bir İçerik Üreticisi, Kars’taki Geniş Caddelerin Rus Dönemiyle Bağlantısını Anlattı!

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken bir içerik üreticisi, Kars’ın mimarisine dair merak edilen bir soruya açıklık getirdi. “Kars’taki caddeler neden bu kadar geniş ve dümdüz?” sorusuna verilen yanıt, kısa sürede ilgi gördü.
İçerik üreticisi, Kars’ın yaklaşık 40 yıl boyunca Rus işgali altında kaldığını ve bu dönemde şehir planlamasının tamamen farklı bir anlayışla ele alındığını anlattı.
Gelin birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruslar tarafından uygulanan ızgara plan sayesinde caddelerin hem geniş hem de düzenli şekilde tasarlandığını belirten içerik üreticisi, bu planlamanın yalnızca estetik amaç taşımadığını vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir diğer dikkat çekici detay ise “peç” adı verilen ısıtma sistemi oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın