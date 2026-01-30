onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi, Kars’taki Geniş Caddelerin Rus Dönemiyle Bağlantısını Anlattı!

Bir İçerik Üreticisi, Kars’taki Geniş Caddelerin Rus Dönemiyle Bağlantısını Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.01.2026 - 13:14

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken bir içerik üreticisi, Kars’ın mimarisine dair merak edilen bir soruya açıklık getirdi. “Kars’taki caddeler neden bu kadar geniş ve dümdüz?” sorusuna verilen yanıt, kısa sürede ilgi gördü.

İçerik üreticisi, Kars’ın yaklaşık 40 yıl boyunca Rus işgali altında kaldığını ve bu dönemde şehir planlamasının tamamen farklı bir anlayışla ele alındığını anlattı.

Gelin birlikte bakalım:

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ruslar tarafından uygulanan ızgara plan sayesinde caddelerin hem geniş hem de düzenli şekilde tasarlandığını belirten içerik üreticisi, bu planlamanın yalnızca estetik amaç taşımadığını vurguladı.

Ruslar tarafından uygulanan ızgara plan sayesinde caddelerin hem geniş hem de düzenli şekilde tasarlandığını belirten içerik üreticisi, bu planlamanın yalnızca estetik amaç taşımadığını vurguladı.

Paylaşıma göre şehir planı; güneş ışığından maksimum fayda sağlamak, sert rüzgarları dengelemek, lojistiği kolaylaştırmak ve olası yangınların bir binadan diğerine sıçramasını önlemek gibi birçok teknik detaya dayanıyor. Geniş caddeler sayesinde hem hava sirkülasyonu sağlanıyor hem de güvenlik riskleri azaltılıyor.

Binaların mimarisine de dikkat çeken içerik üreticisi, Kars’ta Baltık mimarisinin izlerinin açıkça görüldüğünü söyledi. Bazalt kesme taşlardan yapılan yapıların duvar kalınlıklarının yer yer 1 metreyi bulduğunu belirten içerik üreticisi, bu sayede şehrin meşhur soğuklarına karşı doğal bir yalıtım sağlandığını ifade etti.

Bir diğer dikkat çekici detay ise “peç” adı verilen ısıtma sistemi oldu.

Bir diğer dikkat çekici detay ise “peç” adı verilen ısıtma sistemi oldu.

Bu sistemde sıcak havanın borular yerine duvarların içindeki gizli kanallarda dolaştığını anlatan içerik üreticisi, “Binanın damarlarında kan akıyormuş gibi düşünebilirsiniz” sözleriyle sistemi özetledi.

Planlamasından mimarisine ve ısıtma sistemine kadar her ayrıntısı düşünülerek inşa edilen bu yapıların, döneminin çok ötesinde bir mühendislik anlayışıyla tasarlandığını vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın