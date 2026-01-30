onedio
Bir Gurbetçi Anlattı: Amerika’da Sokaklar Neden Bu Kadar Temiz?

Gülistan Başköy
30.01.2026 - 11:35

Bir gurbetçinin Amerika’da yaşadıklarını anlattığı video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. “Amerika’da sokaklar neden bu kadar temiz?” sorusuna verdiği yanıt, birçok kişinin ezberini bozdu.

Gelin birlikte bakalım:

Paylaşımında Amerikalıların doğuştan daha temiz ya da daha düzenli insanlar olmadığını söyleyen gurbetçi, asıl farkın caydırıcı cezalar olduğunu vurguladı.

Sokaklara çöp atmanın ciddi para cezalarıyla karşılık bulduğunu belirten gurbetçi, ilk cezanın binlerce dolar olduğunu, tekrarında ise rakamların katlanarak arttığını anlattı. “İnsanlar temiz oldukları için değil, bedelini ağır ödememek için kurallara uyuyor” sözleri dikkat çekti.

Sadece çevre temizliği değil, trafik kuralları ve resmi belgeler konusunda da sistemin aynı şekilde işlediğini ifade eden gurbetçi, hız cezalarının sigorta bedellerini bile doğrudan etkilediğini söyledi. Kısa sürede yediği cezalar nedeniyle aylık sigorta ücretinin iki katına çıktığını anlatan gurbetçi, “BMW'yi ilk aldığım zamanlarda, 25 yaşındayız kanımız kaynıyor, üç tane hız cezası yedim. Zorunlu trafik sigortam 500 dolara çıktı. Sigortacı dedi ki 'bir ceza daha yersen 1.000 dolara çıkar, kırmızı ışık cezası bile yesen...” dedi.

Videoda verilen örnekler bununla da sınırlı kalmadı. Sahte evrak düzenleyenlerin yüksek kefalet bedelleriyle cezaevine gönderildiğini söyleyen gurbetçi, bu nedenle kimsenin kuralları ihlal etmeye cesaret edemediğini dile getirdi. “Yani şunu demek istiyorum; burada insanlar kurallara seve seve uymuyor, ayranımız dökülmesin diye uyuyorlar. Kısaca dostlarım; yerlere çöp atacak veya benim gibi hız yapacak cahil insanları caydırıcı cezalarla durduruyorlar.” ifadelerini kullandı.

