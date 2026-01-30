Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Ayrıldı mı? Sosyal Medya Hamlesi Dikkat Çekti

Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka'nın yüzü kariyerinin yanı sıra özel hayatında da gülüyor. Daha önce verdiği bir röportajda Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

“5-6 sene önce bir reklamda birlikteydik ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz.”

Hatırlarsanız Aka, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in programında da “Son zamanlarda en mutlu olduğun an neydi?” sorusuna verdiği “Rusya’ya bir futbol turnuvasına gitmiştim, Hafsa da benimle geldi. Sahaya girdim, oyun çok sertti. Maçtan çıktıktan sonra bana ‘Sana özel sağlık sigortası yaptım’ dedi. Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok mutlu etti. Belli ki sen buna devam edeceksin, ben de arkandayım, sorun yok demekti bu. Anam babam bile düşünmemiştir.” şeklindeki yanıtla sosyal medyada gündem olmuştu.