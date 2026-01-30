onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Ayrıldı mı? Sosyal Medya Hamlesi Dikkat Çekti

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Ayrıldı mı? Sosyal Medya Hamlesi Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.01.2026 - 09:34

Reklam çekiminde tanıştıktan sonra arkadaşlıkları ilişkiye evrilen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka arasında kriz olduğu iddia edildi. 1 yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan çiftten Sancaktutan'ın sosyal medya hamlesi kafaları karıştırdı.

Neler oluyor, gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın yolu ilk kez bir reklam projesinde kesişmişti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın yolu ilk kez bir reklam projesinde kesişmişti.

Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka'nın yüzü kariyerinin yanı sıra özel hayatında da gülüyor. Daha önce verdiği bir röportajda Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

 “5-6 sene önce bir reklamda birlikteydik ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz.” 

Hatırlarsanız Aka, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in programında da “Son zamanlarda en mutlu olduğun an neydi?” sorusuna verdiği “Rusya’ya bir futbol turnuvasına gitmiştim, Hafsa da benimle geldi. Sahaya girdim, oyun çok sertti. Maçtan çıktıktan sonra bana ‘Sana özel sağlık sigortası yaptım’ dedi. Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok mutlu etti. Belli ki sen buna devam edeceksin, ben de arkandayım, sorun yok demekti bu. Anam babam bile düşünmemiştir.” şeklindeki yanıtla sosyal medyada gündem olmuştu.

Gelen yorumlardan burada bahsetmiştik:

Aşklarını göz önünde yaşayan çift hakkında geçtiğimiz saatlerde ise ayrılık iddiaları konuşulmaya başladı.

Aşklarını göz önünde yaşayan çift hakkında geçtiğimiz saatlerde ise ayrılık iddiaları konuşulmaya başladı.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabında Kubilay Aka ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Aka'nın profilinde ise fotoğraflar duruyor. İkilinin tartışmış olabileceği düşünülürken, Sancaktutan'ın bu hamlesi ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

Bakalım kısa süren bir kırgınlık mı yoksa iddiaların doğruluk payı var mı? Bekleyip göreceğiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın