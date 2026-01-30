onedio
Fatih Ürek'in Vefat Etmesinin Ardından Yakın Dostu Gülben Ergen Hastaneye Koştu

Gülben Ergen Fatih Ürek
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 21:30

15 Ekim 2025'te kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Fatih Ürek'in vefatının ardından yakın dostu Gülben Ergen soluğu hastanede aldı. Gülben Ergen üzüntüsünü açıkladı.

KAYNAK: 2. Sayfa

Sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti.

15 Ekim 2025 günü kahvaltı ettiği esnada kalp krizi geçiren Fatih Ürek, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybederken yakın dostu Gülben Ergen hastaneye koştu. 

Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Gülben Ergen, ünlü sanatçının vefatı hakkında konuştu.

