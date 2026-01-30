Fatih Ürek'in Vefat Etmesinin Ardından Yakın Dostu Gülben Ergen Hastaneye Koştu
15 Ekim 2025'te kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Fatih Ürek'in vefatının ardından yakın dostu Gülben Ergen soluğu hastanede aldı. Gülben Ergen üzüntüsünü açıkladı.
Sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti.
