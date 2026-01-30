onedio
Şarkıcı Sıla, Fatih Ürek'in Vefat Haberini Muhabirlerden Öğrendi

Fatih Ürek
30.01.2026 - 21:44

59 yaşındaki Fatih Ürek, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika kalbi duran ve 15 Ekim 2025'ten beri yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek'in vefat haberi gelirken şarkıcı Sıla, Ürek'in vefatını muhabirlerden öğrendi.

KAYNAK: 2. Sayfa

Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek hayatını kaybetti.

15 Ekim 2025'te kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kalbi durmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede uzun süredir tedavi gören Fatih Ürek'in menajeri ünlü sanatçının durumunun kritik olduğunu açıklarken acı haber geldi. Fatih Ürek'in vefat haberi herkesi sarsarken şarkıcı Sıla, Fatih Ürek'in hayatını kaybettiğini muhabirlere röportaj verdiği sırada öğrendi.

Sıla'nın Fatih Ürek'in vefat haberini öğrendiği anlar:

