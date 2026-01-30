Şarkıcı Sıla, Fatih Ürek'in Vefat Haberini Muhabirlerden Öğrendi
59 yaşındaki Fatih Ürek, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika kalbi duran ve 15 Ekim 2025'ten beri yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek'in vefat haberi gelirken şarkıcı Sıla, Ürek'in vefatını muhabirlerden öğrendi.
Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek hayatını kaybetti.
Sıla'nın Fatih Ürek'in vefat haberini öğrendiği anlar:
