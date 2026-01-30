onedio
Menajeri, Vefat Eden Fatih Ürek'in Son Anlarını Anlattı

Fatih Ürek
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 22:38

Sanatçı Fatih Ürek 15 Ekim 2025'ten beri yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat eden Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, muhabirlere Fatih Ürek'in son anlarını anlattı.

15 Ekim'den beri yoğun bakımda yatan Fatih Ürek yaşam savaşını kaybetti.

15 Ekim'den beri yoğun bakımda yatan Fatih Ürek yaşam savaşını kaybetti.

Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek sonrasında hayata geri döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. 15 Ekim 2025'ten beri yoğun bakımda yatan Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği öğrenilirken menajeri Mert Siliv ünlü sanatçının son anlarını anlattı.

Mert Siliv, vefatı esnasında Fatih Ürek'in yanında bulunduğu ve kendisine zemzem suyu içirdiğini açıkladı.

İşte Fatih Ürek'in son anlarının anlatıldığı o video:

