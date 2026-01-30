Menajeri, Vefat Eden Fatih Ürek'in Son Anlarını Anlattı
Sanatçı Fatih Ürek 15 Ekim 2025'ten beri yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat eden Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, muhabirlere Fatih Ürek'in son anlarını anlattı.
15 Ekim'den beri yoğun bakımda yatan Fatih Ürek yaşam savaşını kaybetti.
İşte Fatih Ürek'in son anlarının anlatıldığı o video:
