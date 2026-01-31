onedio
Kızılcık Şerbeti Seyircisi, Yeni Fatih Emre Dinler'e Yorum Yağdırdı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2026 - 08:46

Kızılcık Şerbeti'ndeki radikal değişiklik dün akşam (30 Ocak) yayınlanan yeni bölümle karşımıza çıktı. Doğukan Güngör'ün dizi kadrosundan çıkarılmasının ardından Emre Dinler, yeni Fatih Ünal oldu. Seyirci Emre Dinler'in Fatih performansına yorum yağdırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapandı ve Fatih karakteri değişti.

Dizide 4 sezondur Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün kan ve saç örneklerinde yasaklı madde tespit edilince Show TV oyuncuyla yollarını ayırma kararı almıştı. 1 haftada Kızılcık Şerbeti için yeni bir Fatih arayışına başlanırken Emre Dinler, yeni Fatih oldu. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Emre Dinler, Fatih Ünal olarak karşımıza çıkarken oyuncunun Fatih performansına yorum yağdı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'ine gelen yorumlar:

