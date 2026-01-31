onedio
O Dizi Liderliği Kaptırmadı, Rakibi Fena Çakıldı: 30 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

O Dizi Liderliği Kaptırmadı, Rakibi Fena Çakıldı: 30 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2026 - 11:03

30 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 30 Ocak Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz iki kategoride düşüş yaşarken TOTAL grubunda haftalardır beklenen yükselişi yaşadı. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti de düşüş trendini sürdürdü.

İşte 30 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 30 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz haftalar sonra AB ve ABC1 gruplarında düşüşle karşılaşırken TOTAL grubunda yükseliş yaşadı. Zirveyi kimselere kaptırmayan Taşacak Bu Deniz'in liderliği devam ederken Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta yakaladığı yükseliş trendini kaybederek tekrardan 3. sıraya düştü. Reytinglerde 2. sırada ise Taşacak Bu Deniz'in özet bölümü yer aldı.

30 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 15.07 (1)

AB: 14.21 (1)

ABC: 14.76 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.47 (3)

AB: 6.83 (3)

ABC: 6.97 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.54 (4)

AB: 2.10 (11)

ABC: 3.33 (8)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
