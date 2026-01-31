Senarist Sema Ergenekon, Eşref Rüya'ya Benzediği İçin Yeni Dizisini İptal Etmiş

Son olarak NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisinin senaryosunu üstlenip sonrasında devreden Sema Ergenekon, Oksijen'e konuk oldu. Burada senaryosunu yazdığı diziler hakkında konuşan Sema Ergenekon, 'Köksüz' adlı bir dizi yazdığını fakat bu dizinin fenomen dizi Eşref Rüya'yla benzer olduğunu fark edince iptal ettiğini 'Köksüz diye bir dizi yazmıştım. Onda da bir muhbirlik durumu söz konusuydu. Eşref Rüya başlayınca onun içinde de muhbirlik konusunu görünce diziyi rafa kaldırdım' sözleriyle itiraf etti.