Senarist Sema Ergenekon, Eşref Rüya'ya Benzediği İçin Yeni Dizisini İptal Etmiş
Yargı ve Sahtekarlar dizilerinin senaristi olarak bilinen Sema Ergenekon, Oksijen'e konuk oldu. Yazdığı diziler hakkında konuşan Sema Ergenekon, yeni dizi senaryosunu Eşref Rüya'yla çok benzer bulduğu için iptal ettiğini açıkladı.
KAYNAK: Oksijen
Unutulmaz dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'u muhakkak tanırsınız.
Sema Ergenekon'un o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
