Senarist Sema Ergenekon, Eşref Rüya'ya Benzediği İçin Yeni Dizisini İptal Etmiş

yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2026 - 10:26

Yargı ve Sahtekarlar dizilerinin senaristi olarak bilinen Sema Ergenekon, Oksijen'e konuk oldu. Yazdığı diziler hakkında konuşan Sema Ergenekon, yeni dizi senaryosunu Eşref Rüya'yla çok benzer bulduğu için iptal ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Oksijen

Unutulmaz dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'u muhakkak tanırsınız.

Unutulmaz dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'u muhakkak tanırsınız.

Son olarak NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisinin senaryosunu üstlenip sonrasında devreden Sema Ergenekon, Oksijen'e konuk oldu. Burada senaryosunu yazdığı diziler hakkında konuşan Sema Ergenekon, 'Köksüz' adlı bir dizi yazdığını fakat bu dizinin fenomen dizi Eşref Rüya'yla benzer olduğunu fark edince iptal ettiğini 'Köksüz diye bir dizi yazmıştım. Onda da bir muhbirlik durumu söz konusuydu. Eşref Rüya başlayınca onun içinde de muhbirlik konusunu görünce diziyi rafa kaldırdım' sözleriyle itiraf etti.

Sema Ergenekon'un o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

