Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe, Dizi Final Yapınca İlk Yapacağı Şeyi Açıkladı
Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bir radyo programına konuk oldu. Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz'in final yapmasının ardından ilk yapacağı şeyi açıkladı.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe son açıklamalarıyla gündemde.
Ulaş Tuna Astepe'nin o açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
