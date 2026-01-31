onedio
Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe, Dizi Final Yapınca İlk Yapacağı Şeyi Açıkladı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2026 - 13:06

Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bir radyo programına konuk oldu. Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz'in final yapmasının ardından ilk yapacağı şeyi açıkladı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe son açıklamalarıyla gündemde.

Taşacak Bu Deniz'de Koçari ailesinin lideri Adil Koçari'ye hayat veren Ulaş Tuna Astepe, Apaçık Radyo programına konuk oldu. Taşacak Bu Deniz'in final yapmasının ardından yapacaklarını anlatan Ulaş Tuna Astepe itirafıyla şaşırttı. 

Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz bitince tekneyle dünya turuna çıkmak istediğini belirtti.

Ulaş Tuna Astepe'nin o açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
