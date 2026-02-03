onedio
Reytinglerde Düşüş Yaşayan Rüya Gibi’nin Seyircileri X’te İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.02.2026 - 13:18

Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi dizisi yeni sezonun iddialı işlerinden biri olarak yayın hayatına başlamıştı. Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolleri paylaştığı dizi sosyal medyada epey popüler olsa da bu durum reytinglere yansımadı. Kadrosu çok beğenilmiş, uzun zaman sonra TV’de farklı bir iş olması ilgi görmüştü. Ancak reytinglerin yükselmemesi final iddialarını da doğurdu. Şimdiyse dizinin seyircileri X’te Rüya Gibi’yi gündeme taşıyarak reytinglere isyan ediyor. Gelin detaylara geçelim!

Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrollerindeki dizide Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu ve Emre Bey de başlıca rolllerde.

Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrollerindeki dizide Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu ve Emre Bey de başlıca rolllerde.

Dizide, güzellik salonu üzerinden kara para aklama konusu işleniyor. Komik sahnelere de yer veriliyor. Ancak TV izleyicisinin alıştığı konular ve kaotik sahneler olmadığı için Rüya Gibi beklenen ilgiyi görmüyor. 

Bu sezon Ben Leman da sosyal medya kitlesinin sevdiği işlerden olup, TV’de ilgi göremediği için final yapan dizilerdendi. Seyircileri sosyal medyada diziyi her gün gündeme taşısa da final kaçınılmaz olmuştu. Şimdiyse Rüya Gibi izleyicileri aynı sonu yaşayacağı için endişeli.

