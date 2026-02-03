Reytinglerde Düşüş Yaşayan Rüya Gibi’nin Seyircileri X’te İsyan Etti
Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi dizisi yeni sezonun iddialı işlerinden biri olarak yayın hayatına başlamıştı. Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolleri paylaştığı dizi sosyal medyada epey popüler olsa da bu durum reytinglere yansımadı. Kadrosu çok beğenilmiş, uzun zaman sonra TV’de farklı bir iş olması ilgi görmüştü. Ancak reytinglerin yükselmemesi final iddialarını da doğurdu. Şimdiyse dizinin seyircileri X’te Rüya Gibi’yi gündeme taşıyarak reytinglere isyan ediyor. Gelin detaylara geçelim!
Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrollerindeki dizide Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu ve Emre Bey de başlıca rolllerde.
Test
Gündem
Magazin
Video
