Reytinglerde Düşüş Yaşayan Rüya Gibi’nin Seyircileri X’te İsyan Etti

Dizide, güzellik salonu üzerinden kara para aklama konusu işleniyor. Komik sahnelere de yer veriliyor. Ancak TV izleyicisinin alıştığı konular ve kaotik sahneler olmadığı için Rüya Gibi beklenen ilgiyi görmüyor.

Bu sezon Ben Leman da sosyal medya kitlesinin sevdiği işlerden olup, TV’de ilgi göremediği için final yapan dizilerdendi. Seyircileri sosyal medyada diziyi her gün gündeme taşısa da final kaçınılmaz olmuştu. Şimdiyse Rüya Gibi izleyicileri aynı sonu yaşayacağı için endişeli.