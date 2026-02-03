onedio
TRT Dizisini 4'e Katladı: 2 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2026 - 12:29

2 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir'in iki sezondur bırakmadığı pazartesi zirvesindeki tahtı iyice sağlamlaştı. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, küçük düşüşler yaşasa da bu haftanın da zirvesinde yer almayı başardı. 

Reyting sonuçları ne oldu?

Uzak Şehir bu hafta da reyting zirvesindeki yerini korudu, totalde rakibine neredeyse 4 kat fark attı.

Tüm kategorilerde küçük bir düşüş yaşamasına rağmen başarısını sürdüren Uzak Şehir, yine büyük bir başarı yakaladı. Tek rakibi olan Cennetin Çocukları bu hafta total ve ABC1'de 7., AB'de 5. oldu.

Reytinglerde tüm kategorilerde ikinci sırada Uzak Şehir'in özeti yer aldı.

2 Şubat Pazartesi total reyting sonuçları

1-Uzak Şehir 13.48

2-Uzak Şehir özet 6.84

7-Cennetin Çocukları 3.77

10-Survivor 2.81

2 Şubat Pazartesi AB reyting sonuçları

1-Uzak Şehir 10.17

2-Uzak Şehir özet 5.06

5-Cennetin Çocukları 3.22

7-Survivor 2.64

2 Şubat Pazartesi ABC1 reyting sonuçları

1-Uzak Şehir 13.06

2-Uzak Şehir özet 6.46

7-Cennetin Çocukları 4.29

9-Survivor 2.75

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
