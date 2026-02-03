TRT Dizisini 4'e Katladı: 2 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?
2 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Uzak Şehir'in iki sezondur bırakmadığı pazartesi zirvesindeki tahtı iyice sağlamlaştı. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, küçük düşüşler yaşasa da bu haftanın da zirvesinde yer almayı başardı.
Reyting sonuçları ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir bu hafta da reyting zirvesindeki yerini korudu, totalde rakibine neredeyse 4 kat fark attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reytinglerde tüm kategorilerde ikinci sırada Uzak Şehir'in özeti yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın