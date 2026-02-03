onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nefeslerin Tutulduğu Uzak Şehir'in Yeni Bölümüne Seyirciden Gelen Yorumlar

Nefeslerin Tutulduğu Uzak Şehir'in Yeni Bölümüne Seyirciden Gelen Yorumlar

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.02.2026 - 11:53

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, dün akşam (2 Şubat) yeni bölümüyle ekrana geldi. Uzak Şehir'in yeni bölümünde Alya ve Cihan'ın yaşadıkları seyirciyi derin üzüntüye boğarken Boran karakteri yine sinirlerimizi altüst etti. X'te Uzak Şehir hakkında yorum yapmaktan geri durmayan seyirciden gelenleri sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yine enfes bir bölümle ekrana geldi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yine enfes bir bölümle ekrana geldi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in yeni bölümünü resmen nefesimizi tutarak izledik. Boran'ın yaptıkları seyirciyi çıldırmaya devam ederken Alya ve Cihan'ın yaşadıklarını gözyaşlarıyla izledik. Seyirci 2 Şubat Pazartesi reytinglerinde Uzak Şehir'i yine zirvede tutarken yeni bölüm hakkında yaptıkları yorumları da biz derledik.

Uzak Şehir'in yeni bölümüne gelen yorumlar burada:

Uzak Şehir'in yeni bölümüne gelen yorumlar burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın