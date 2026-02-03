onedio
Yener Yalçın Setlerdeki Yemek Hiyerarşisini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
03.02.2026 - 14:34

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok’ta bir seri başlatarak kısa sürede popülerleşen içerik üreticilerinden biri olmuştu. Dizi - film setlerine dair merak edilenleri yanıtlayan Yalçın, 200 bini aşkın takipçi kitlesine sahip ve aktif olarak paylaşımlarını sürdürüyor. Şimdiyse setlerdeki yemek ayrımına yönelik bir soruyu yanıtladı. Gelin detaylara geçelim!

Yener Yalçın’a, “setlerde yemek yerken bile olan hiyerarşi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu geldi.

Yener Yalçın’a, “setlerde yemek yerken bile olan hiyerarşi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu geldi.

Yalçın da yemek molalarının işleyişinden bahsederek konuya açıklık getirdi. Süreye göre yemeklerin değişkenlik gösterdiğini ekledi. Başrollerin en iyi yemeği yediğini söylemesi izleyicilerin dikkatini çeken bir konu oldu. Yorumlarda buluşan sosyal medya kullanıcıları yemeklerin başrol, figüran, set çalışanı olarak ayrım göstermesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

