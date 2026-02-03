Yener Yalçın Setlerdeki Yemek Hiyerarşisini Anlattı
Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok’ta bir seri başlatarak kısa sürede popülerleşen içerik üreticilerinden biri olmuştu. Dizi - film setlerine dair merak edilenleri yanıtlayan Yalçın, 200 bini aşkın takipçi kitlesine sahip ve aktif olarak paylaşımlarını sürdürüyor. Şimdiyse setlerdeki yemek ayrımına yönelik bir soruyu yanıtladı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yener Yalçın’a, “setlerde yemek yerken bile olan hiyerarşi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın