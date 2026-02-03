onedio
Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2026 - 20:13

Kısmetse Olur'un hayatımıza girdiği ilk sene, orijinal sezonunda tanıştığımız Cansel Çördük'ün son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! 

Cansel'i kimse tanıyamadı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kısmetse Olur şimdilerde Aşkın Gücü formunda devam etse de ilk sezonu, orijinali ortalığı fena kasıp kavurmuştu mutlaka hatırlarsınız.

2015 yılında başlayan Kısmetse Olur'un ilk sezonu, Melis Buse Betkayan, Ayça, Emre, Nur, Batu, Mehtap, Adnan, Ceyda gibi birçok ismin öne çıkmasına, o zamanın şartları düşünüldüğünde bu isimlerin her birinin fenomen olmasına sebep olmuştu. 

O kadar ki hala daha hepsini ayrı ayrı takip eden bir kitle ve fenomenliğe devam eden isimler var aralarında...

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf da Kısmetse Olur ilk başladığı aylarda çekilmiş bir poz. Dikkatinizi çekmek isteriz; henüz burada Eser West yok.

Şöyle bir yıllar öncesine dönesek Kısmetse Olur denildiğinde akla ilk gelen çiftlerden biri Cansel ve Eser'di malumunuz.

Cansel Çördük ve Eser West program sonunda birinci çıkmasına rağmen evlenmemeyi tercih etmişti. 

Yüksek libidolu, dolu dizgin aşklarıyla öne çıkan ikili, ev ve düğün hediyesini Nur ve Batu'ya hediye etmiş fakat aşk yaşamaya da devam etmişti. Onlarınki Türk televizyonlarına yansıyan en toksik, tutkulu ve deli dolu aşklardan bir tanesiydi. 

Program bittikten yaklaşık 6 ay sonra ortaya bomba bir iddia atıldı ve çiftimiz olaylı bir şekilde ayrıldı. Cansel'in, Melis Buse Betkayan'ın yakın arkadaşıyla birlikte olup Eser'i aldattığı iddia edilmişti! Çifti maziye gömdüysek de Cansel ve Eser'le ilgili editler kol gezmeye devam etti, hala bile yankısı sürüyor.

Bugün bu aşkın yeniden gündeme gelmesinin ve hatırlamamızın sebebi ise Cansel'in ta kendisi.

Programda en saf ve estetik işlem görmemiş haline tanıklık ettiğimiz Cansel Çördük, programdan sonra değişimiyle dikkat çekenlerden olmuştu. 

Son paylaştığı poz görenlerin ağzının açık kalmasına sebep oldu. Cansel'in zayıflığı da yüzündeki değişim de 'Bu kim? Tanıyamadık!' dedirtti.

