Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

2015 yılında başlayan Kısmetse Olur'un ilk sezonu, Melis Buse Betkayan, Ayça, Emre, Nur, Batu, Mehtap, Adnan, Ceyda gibi birçok ismin öne çıkmasına, o zamanın şartları düşünüldüğünde bu isimlerin her birinin fenomen olmasına sebep olmuştu.

O kadar ki hala daha hepsini ayrı ayrı takip eden bir kitle ve fenomenliğe devam eden isimler var aralarında...

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf da Kısmetse Olur ilk başladığı aylarda çekilmiş bir poz. Dikkatinizi çekmek isteriz; henüz burada Eser West yok.