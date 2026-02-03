onedio
Hülya Avşar, Ünlü Şarkıcının Oğlunu Yerlere Göklere Sığdıramadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2026 - 17:16

Hülya Avşar'ın ünlü roman şarkıcı Tarık Mengüç'ün oğluna bıraktığı yorum sosyal medyada dikkat çekti! Avşar kızı, Mengüç'ün oğlunu yere göğe sığdıramadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri hatta kimilerine göre de en güzeli olan Hülya Avşar, attığı her adımla magazin gündemine oturuyor.

Senelerdir hem özel hayatı hem de sivri açıklamalarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, hiçbir şey yapmasa da bir şekilde adından söz ettirmeyi başaranlardan. Şöyle bir en son olaylarına bakarsak, Avşar kızı en son Tarkan'la yıllardır süren küslüğünü kızı Zehra'nın Tarkan konserine gitmek isteyip bilet bulamaması üzerine bitirmişti. 

Tarkan'a ulaşan Hülya Avşar, Megastar'ın Zehra'nın biletiyle özel olarak ilgilendiğini ve utandığını dile getirmişti. 

Ayrıca 9 Şubat Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak 'Aynı Yağmurun Altında' dizisinde tesettürlü kadın rolünde izleyeceğimiz Avşar'ın rolüne büyük bir heyecanla hazırlandığına hepimiz şahitlik etmiştik!

Hülya Avşar bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Bugüne dek birçok sanatçıya el veren Hülya Avşar, bu sefer gözüne 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek birini kestirdi!

Daha doğrusu ünlü roman şarkıcının oğlunu radarına aldı. Yıllardır ne zaman sahneye çıksa yüzleri gülümsetmeyi başaran, Şakşuka gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, birkaç yıl önce şarkıcı ve dansçı olarak sektöre adım atmıştı.

Edis'le beraber çıkardığı 'Ayyaş' şarkısıyla popülerleşen Baran Mengüç, Hülya Avşar'ın dikkatini geçtiğimiz günlerdeki konser performansıyla çekti.

Sahnesinde müthiş bir dans performansı sergileyen Baran Mengüç'e Hülya Avşar'dan olay bir yorum geldi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
