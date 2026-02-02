Demet Özdemir'in Son Pozunda Yok Olan Kaşları Dillere Fena Düştü!
Eşref Rüya'yla fırtınalar estiren Demet Özdemir, Based Istanbul dergisinin kapak kızı oldu. Son fotoğraf çekiminden paylaştığı 'kaşsız' pozlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Yıllardır en sevilen kadın oyuncular arasında yer alan Demet Özdemir, en çok takipçisi olan isimler arasında yer alıyor.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Based İstanbul dergisi için yaptığı çekimlerden paylaştığı pozlar!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
