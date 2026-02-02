onedio
Demet Özdemir'in Son Pozunda Yok Olan Kaşları Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 22:29

Eşref Rüya'yla fırtınalar estiren Demet Özdemir, Based Istanbul dergisinin kapak kızı oldu. Son fotoğraf çekiminden paylaştığı 'kaşsız' pozlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yıllardır en sevilen kadın oyuncular arasında yer alan Demet Özdemir, en çok takipçisi olan isimler arasında yer alıyor.

Instagramda 17.2 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, attığı her adımla konuşulurken son zamanlarda da Eşref Rüya dizisindeki muhteşem performansıyla adından söz ettiriyor. 

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'la beraber başrolde yer alan Demet Özdemir, hayran kitlesini her gün daha da çok büyütüyor. Hem oyunculuğu, hem de doğal güzelliği sık sık magazin manşetlerine gündem oluyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Based İstanbul dergisi için yaptığı çekimlerden paylaştığı pozlar!

Birçok ünlünün 'no eyebrow' akımıyla fotoğrafları çekildi biliyorsunuz, daha önce örneklerini Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel gibi isimlerde de görmüştük. 

Hoş, bu kaşsızlık olayını onlarda da yadırgamıştık ama Demet Özdemir'in kaşsız pozları hepsi arasında en dikkat çekeni oldu. 

Kaşları kaybolunca kimsenin tanıyamadığı Demet Özdemir, kaşsız pozlarıyla sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
