Şeyma Subaşı'nın "Bikinili Fotoğraflarımı Bundan Sonra Zor Görürsünüz" Çıkışı Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 20:52

Testi pozitif çıktıktan sonra tövbe eden Şeyma Subaşı, kendisi hakkındaki soruları yanıtladığı bir video yayınlayacağını açıklamıştı. O video yayınlandı; Subaşı'nın 'bikinili fotoğraf' çıkışı gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda adı geçenlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.

Ülkede bulunmadığından hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüp teslim olmuştu. 

Daha test sonucu çıkmadan yasaklı madde kullandığını itiraf eden Şeyma Subaşı, serbest kaldıktan sonra bir tövbe sürecine girmişti. 

Tövbe ettiğini söyleyen Subaşı, her yeni gün dini paylaşımlarıyla dikkat çekerken hakkında merak edilenlere cevap vereceği bir video hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O video geçtiğimiz saatlerde yayınlandı! "Gerçek Şeyma"nın kim olduğunu anlattı ve kendisine gelen sorulara cevap verdi.

Dikkat çeken birçok kesit vardı ama sosyal medya gündemine anında oturan detay 'bikinili fotoğraf' çıkışı oldu.

Dini paylaşımları ve önceki paylaşımları karşılaştırılarak sorulan 'Gerçek Şeyma kim?' sorusunda bikinili pozlarına da değinen Şeyma Subaşı, 'Şunun açıklamasını yapayım, ben 2 senedir falan abonelere hiçbir şey koymuyorum. Gördüğünüz haberlerin hepsi yalan' dedi ve bir magazin programında bu konunun konuşulduğunu söyledi. 

O anları izlerken 'Benim ahımımıza girdiniz yani? Hiç inanmıyorum öyle şeylere. Ahıma mı geldin yani? Benim ahım seni neden ilgilendirsin, senin ahın benin neden ilgilendirsin? O Allah'la benim aramda olan bir şey' diyerek programdaki yorumculara cevap veren Şeyma Subaşı, radikal bir açıklamada bulundu. 

'Niye koydunuz bikinili fotoğrafları derseniz evet koydum, ne bileyim yani? Niye koyduk belli de değil. Bundan sonra zor görürsünüz bikinili fotoğraflarımı, videolarımı. Bunu da buradan söylemiş olayım.' dedi.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
ikigai

Kim görmek istiyor ki, kendi kendini bir şey sananlarda bugün

Pelda

Seni hiç görmeyelim mümkünse. Testi pozitif çıkanların bu rollenmeleri de çok ezikçe.

