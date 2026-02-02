Şeyma Subaşı'nın "Bikinili Fotoğraflarımı Bundan Sonra Zor Görürsünüz" Çıkışı Gündem Oldu

Dikkat çeken birçok kesit vardı ama sosyal medya gündemine anında oturan detay 'bikinili fotoğraf' çıkışı oldu.

Dini paylaşımları ve önceki paylaşımları karşılaştırılarak sorulan 'Gerçek Şeyma kim?' sorusunda bikinili pozlarına da değinen Şeyma Subaşı, 'Şunun açıklamasını yapayım, ben 2 senedir falan abonelere hiçbir şey koymuyorum. Gördüğünüz haberlerin hepsi yalan' dedi ve bir magazin programında bu konunun konuşulduğunu söyledi.

O anları izlerken 'Benim ahımımıza girdiniz yani? Hiç inanmıyorum öyle şeylere. Ahıma mı geldin yani? Benim ahım seni neden ilgilendirsin, senin ahın benin neden ilgilendirsin? O Allah'la benim aramda olan bir şey' diyerek programdaki yorumculara cevap veren Şeyma Subaşı, radikal bir açıklamada bulundu.

'Niye koydunuz bikinili fotoğrafları derseniz evet koydum, ne bileyim yani? Niye koyduk belli de değil. Bundan sonra zor görürsünüz bikinili fotoğraflarımı, videolarımı. Bunu da buradan söylemiş olayım.' dedi.