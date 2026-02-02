onedio
Barış Manço'nun Hal Hal Şarkısını Kime Yazdığını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 18:34

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, şarkılarıyla hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Yıllardır dilden dile dolaşan Hal Hal’ın ardındaki hikayenin bilmeyenleri şaşırtacağına eminiz!

Şarkının ilham kaynağı ve ortaya çıkış süreci, Barış Manço’nun sanat dünyasına bıraktığı izleri bir kez daha hepimize hatırlatıyor. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’de müziğin, kültürün ve ortak hafızanın en özel isimlerinden biri hiç kuşkusuz Barış Manço.

Sadece bir müzisyen değil; bir anlatıcı, bir yol gösterici, bir neslin abisiydi. Dağlar Dağlar, Gülpembe, Arkadaşım Eşek, Unutamadım, Dönence, Kol Düğmeleri ve daha sayısız kült şarkısıyla hepimizin hayatına bir yerinden dokundu. 

Kimi zaman çocukluğumuza götürdü, kimi zaman bir vedanın ortasında bıraktı bizi. Şarkılarıyla hem güldürdü hem düşündürdü.

Anadolu’nun hikayelerini modern müzikle buluşturan Manço, zamansız bir miras bıraktı.

Barış Manço’yu 1 Şubat 1999’da kaybettik.

Gidişi, Türkiye için sadece bir sanatçının değil, bir dönemin eksilmesi gibiydi. Ama ardından bıraktığı şarkılar hiç susmadı. Yıllar geçti, nesiller değişti; Barış Manço şarkılarının bıraktığı o his hiç değişmedi. 

1980 yılına damgasını vuran Hal Hal da o efsane şarkılarından biriydi. Üstelik Hal Hal'ın oldukça ilginç bir hikayesi vardı!

Kimilerinin bildiği, kimilerininse hiç duymadığı hikayeyi yeniden gündeme getiren isim Nazan Şoray oldu.

Barış Manço Hal Hal'ı Nasıl ve Kime Yazdı?

Barış Manço’nun 1981 yılında yayımlanan efsane albümü Sözüm Meclisten Dışarı’nda yer alan Hal Hal şarkısının ortaya çıkışı, iki ayrı ilhama dayanıyor.

Şarkıyı ilk seslendiren ve bizimle buluşturan kişi, Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray'dı mutlaka hatırlarsınız. 

O dönem yeni bir albüm hazırlığında olan Nazan Şoray, Barış Manço’dan randevu alarak Moda’daki evine gitti. Fakat Manço’nun 'Öyle hazırda şarkım yok' demesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı. 

Şoray'ın üzüldüğünü fark edince dayanamayan Barış Manço ise ona özel bir beste yapacağına söz verdi! Yalnızca birkaç gün sonra Hal Hal ortaya çıktı.

Şarkıyı duyduğu gibi deli gibi heyecanlanan Nazan Şoray'ın o gün çok duygulandığı söyleniyor.

Sebebi de belli; bugüne dek fark etmemiş olabilirsiniz ama Barış Manço'nun 'Hal Hal' şarkısında bahsettiği, bileğine hal hal takan Nazo Gelin, Nazan Şoray'ın ta kendisiydi. 

Şarkı büyük başarı yakaladı ve Nazan Şoray’a altın plak kazandırdı. İkilinin dostluğu da 1980'de Nazan Şoray'ın Barış Manço'nun kapısına gitmesiyle başlamış oldu. 

Anlatılanlara göre Nazo Gelin ifadesinin şarkıda yer almasının ilk sebebi şarkıyı seslendirecek kişinin Nazan Şoray olması; fakat bir sebebi daha var.

Manço’nun şarkıdaki “Nazo Gelin” karakterini, Cemo romanının yazarı Kemal Bilbaşar’dan ilham alarak yarattığı da biliniyor.

Romanın güçlü kadın karakteri, Manço’nun zihninde Hal Hal’ın ruhunu şekillendirmiş. 

Hatta Cemo’nun sinema uyarlamasının müziklerini yapması için kendisine teklif gelmiş, ancak Manço'nun askerliğe gitmesi nedeniyle proje hayata geçirilememiş! 

Nazan Şoray'ın albüm kapağındaki imajında da tamamen Cemo kitabındaki Nazo Gelin karakterinden esinlenilmiş.

Yıllar geçse de Hal Hal, hem Nazan Şoray’ın hem de Barış Manço’nun kariyerinde unutulmaz bir eser olarak yaşamaya devam ediyor.

