Barış Manço'nun Hal Hal Şarkısını Kime Yazdığını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Sadece bir müzisyen değil; bir anlatıcı, bir yol gösterici, bir neslin abisiydi. Dağlar Dağlar, Gülpembe, Arkadaşım Eşek, Unutamadım, Dönence, Kol Düğmeleri ve daha sayısız kült şarkısıyla hepimizin hayatına bir yerinden dokundu.

Kimi zaman çocukluğumuza götürdü, kimi zaman bir vedanın ortasında bıraktı bizi. Şarkılarıyla hem güldürdü hem düşündürdü.

Anadolu’nun hikayelerini modern müzikle buluşturan Manço, zamansız bir miras bıraktı.