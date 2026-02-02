Barış Manço'nun Hal Hal Şarkısını Kime Yazdığını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, şarkılarıyla hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Yıllardır dilden dile dolaşan Hal Hal’ın ardındaki hikayenin bilmeyenleri şaşırtacağına eminiz!
Şarkının ilham kaynağı ve ortaya çıkış süreci, Barış Manço’nun sanat dünyasına bıraktığı izleri bir kez daha hepimize hatırlatıyor.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye’de müziğin, kültürün ve ortak hafızanın en özel isimlerinden biri hiç kuşkusuz Barış Manço.
Barış Manço’yu 1 Şubat 1999’da kaybettik.
Barış Manço Hal Hal'ı Nasıl ve Kime Yazdı?
Şarkıyı duyduğu gibi deli gibi heyecanlanan Nazan Şoray'ın o gün çok duygulandığı söyleniyor.
Manço’nun şarkıdaki “Nazo Gelin” karakterini, Cemo romanının yazarı Kemal Bilbaşar’dan ilham alarak yarattığı da biliniyor.
